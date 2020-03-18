Как сотрудники Борисовского РУВД помогают жителям района стать заметнее

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В первую очередь правоохранители посетили государственное учреждение образования «Пересадский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа Борисовского района», в стенах которого обучается без малого сто учащихся. Участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних лейтенант милиции Надежда Будько напомнила детям о правилах поведения на дороге и на конкретных примерах разобрала типичные ошибки на несовершеннолетних на проезжей части. Школьникам раздали памятки и фликеры.

Затем сотрудники милиции прошли по улицам поселка. У каждого прохожего правоохранители интересовались, имеется ли у него световозвращающий элемент, и в случае отрицательного ответа – дарили фликер. Помимо прочего, каждому напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД.

– Особого внимания требует дорожная обстановка в сельской местности, – рассказывал заместитель начальника Борисовского РУВД – начальник милиции общественной безопасности подполковник милиции Павел Змитер. – Наши сотрудники напоминают пешеходам, что фликер делает их заметными в свете фар на расстоянии до 400 метров, тогда как при его отсутствии водитель увидит человека только за 30-40 метров. Кроме того, сотрудники милиции проводят профилактические беседы, раздают световозвращающие элементы, браслеты и тематические листовки.