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Как сотрудники Борисовского РУВД помогают жителям района стать заметнее

18.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В первую очередь правоохранители посетили государственное учреждение образования «Пересадский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа Борисовского района», в стенах которого обучается без малого сто учащихся. Участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних лейтенант милиции Надежда Будько напомнила детям о правилах поведения на дороге и на конкретных примерах разобрала типичные ошибки на несовершеннолетних на проезжей части. Школьникам раздали памятки и фликеры.

Затем сотрудники милиции прошли по улицам поселка. У каждого прохожего правоохранители интересовались, имеется ли у него световозвращающий элемент, и в случае отрицательного ответа – дарили фликер. Помимо прочего, каждому напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД.

– Особого внимания требует дорожная обстановка в сельской местности, – рассказывал заместитель начальника Борисовского РУВД – начальник милиции общественной безопасности подполковник милиции Павел Змитер. – Наши сотрудники напоминают пешеходам, что фликер делает их заметными в свете фар на расстоянии до 400 метров, тогда как при его отсутствии водитель увидит человека только за 30-40 метров. Кроме того, сотрудники милиции проводят профилактические беседы, раздают световозвращающие элементы, браслеты и тематические листовки.

https://minobl.mvd.gov.by

 
 
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Сотрудники Борисовского РУВД постоянно выезжают в населенные пункты района для проведения работы с населением по предупреждению аварийности. В этот раз...
 
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