На объектах строительства проводится контроль

Источник материала: Газета Авангард

КЖУП «Буда-Кошелёвский коммунальник» информирует, что на объектах строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта по Буда-Кошелёвскому району, проводится контроль различными инспекциями, в том числе и инспекцией Департамента контроля и надзора за строительством по Гомельской области.





Мониторинг осуществляет государственный строительный инспектор Игорь Александрович Нетребский, ответственное лицо от КЖУП «Буда-Кошелёвский коммунальник» начальник производственно-технического отдела Антонина Ивановна Цыкунова.

В настоящий момент на стадии ввода в эксплуатацию после капитального ремонта кровли находится жилой дом №1 по ул. Спортивной в аг. Коммунар, ведутся работы по возведению котельной на МВТ по ул. Прищепы с перекладкой магистральных теплосетей и ремонтом ИТП жилых домов.

В результате проверки Игорь Нетребский отметил множество недочетов при выполнении строительно-монтажных работ, а также з по ведению стройплощадки.