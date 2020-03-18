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На объектах строительства проводится контроль

18.03.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

КЖУП «Буда-Кошелёвский коммунальник» информирует, что на объектах строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта по Буда-Кошелёвскому району, проводится контроль различными инспекциями, в том числе и инспекцией Департамента контроля и надзора за строительством по Гомельской области.

На объектах строительства проводится контроль
Фото из открытых интернет-источников

Мониторинг осуществляет государственный строительный инспектор  Игорь Александрович Нетребский, ответственное лицо от КЖУП «Буда-Кошелёвский коммунальник» начальник производственно-технического отдела Антонина Ивановна Цыкунова.

В настоящий момент на стадии ввода в эксплуатацию после капитального ремонта кровли находится жилой дом №1 по ул. Спортивной в аг. Коммунар, ведутся работы по возведению котельной на МВТ по ул. Прищепы с перекладкой магистральных теплосетей и ремонтом ИТП жилых домов.

В результате проверки Игорь Нетребский отметил множество недочетов при выполнении строительно-монтажных работ, а также з по ведению стройплощадки.

 

 
 
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КЖУП «Буда-Кошелёвский коммунальник» информирует, что на объектах строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта по...
 
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