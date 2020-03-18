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Десятки рабочих и много движухи. Что сейчас происходит на закрытой на ремонт Большой Троицкой

18.03.2020 16:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно рабочие уже полмесяца занимаются сменой канализации, водопровода, ливневки и линий связи на Большой Троицкой. Главная дорожная артерия старого города будет закрыта до начала мая. Портал АвтоГродно побывал на закрытом участке улицы и посмотрел, что там происходит.


Фото: autogrodno.by

За два месяца строителям надо полностью заменить канализацию, водопровод, ливневки и линии связи. Нужно установить новые колодцы, «плавающие люки», обновить тротуар, бордюры и само дорожное полотно.

Протяженность участка — более 600 метров. Сейчас здесь работает несколько организаций.




— Силами «Гродноводоканала» планируется заменить 400 метров водопровода и 400 метров канализации. Будет заменено порядка 40 колодцев на водопроводе и на канализации с установкой плавающих люков. Задействовано 3 бригады, 6 единиц техники, — рассказывал в эфире «Гродненского телевидения» главный инженер «Гродноводоканала» Олег Сакович. —  Так как работы ведутся в старом городе, то этот участок имеет свою специфику — коммуникация старые, могут открываться какие-то новые врезки, которые не учтены проектом.

Кстати, воду в домах на Большой Троицкой на время ремонтных работ не отключали: там, где нужно, прокладываются времянки.



На закрытом участке около улицы Виленской помимо сотрудников «Гродноводоканала», работают и специалисты «Профсантехсервис». Первая организация прокладывает новый водопровод со стороны универмага, а другая — новую ливневку со стороны «Ликеро-водочного завода».Специалисты «Профсантехсервиса» достают из глубины старые водопроводные трубы и ливневку.

— По нашей информации, керамическая ливневка здесь была проложена в довоенные годы. Этот материал часто лопался, трубы постепенно выходили из строя. Вот почему в этом месте улицы Виленской всегда стояла вода после сильных дождей. После прокладки новых коммуникаций, проблема должна быть решена, — рассказал один из специалистов компании.

По планам, Большую Троицкую полностью открыть для движения должны в начале мая.

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно рабочие уже полмесяца занимаются сменой канализации, водопровода, ливневки и линий связи на Большой Троицкой. Главная дорожная артерия старого города...
 
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