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Забыли, что такое компостеры? Скоро они вернутся в витебский транспорт

18.03.2020 16:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В общественный транспорт в Витебске вернутся компостеры: ими сейчас оснащают троллейбусы и трамваи. Пользоваться устройствами для гашения талончиков можно будет уже в начале апреля, пишут «Витебские вести».

Билеты для компостера уже отпечатали — и они с тематикой «Славянского базара». Продавать их будут «по старинке» — в киосках «Витебскоблсоюзпечати».

— Мы не отказываемся от услуг кондукторов, — пояснил замгендиректора «Витебскоблавтотранса» Сергей Залесский. — Альтернативные формы оплаты вводим, чтобы ускорить расчет за проезд.

Механические компостеры в общественном транспорте появились во времена СССР. Семь лет назад их пытались внедрить в Витебске в рамках эксперимента по полному самообслуживанию пассажиров. Однако анализ сбора выручки показал, она выше на маршрутах, где есть кондукторы.

В итоге оптимальным признали вариант, сочетающий разные формы оплаты проезда.

 
Теги: Витебск
 
 
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Уже отпечатаны билеты для компостера - с тематикой «Славянского базара». Купить их можно будет в киосках «Витебскоблсоюзпечати».
 
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