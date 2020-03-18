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Мужчина сдавал в ломбард чужие строительные инструменты, а деньги проигрывал в автоматах

18.03.2020 17:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минская милиция задержала мужчину, который арендовал строительные инструменты, а потом сдавал их в ломбард. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратились три предпринимателя, которые сдают в аренду строительные инструменты. Один и тот же клиент арендовал у них технику на сутки и не вернул.

Оказалось, что в деле замешан 53-летний житель Первомайского района. Он сдал дорогие инструменты в ломбард. Деньги забрал себе, а потом проиграл в игровых автоматах. Общая сумма ущерба — порядка 20 тысяч рублей.

Установлено, что на счету подозреваемого еще несколько похожих преступлений в других районах города.

Материалы проверки передали в Первомайский, Ленинский, Московский, Фрунзенский (Минска) РОСК — там действиям мужчины дадут правовую оценку.

 
Теги: Минск
 
 
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Минская милиция задержала мужчину, который арендовал строительные инструменты, а потом сдавал их в ломбард. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
 
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