Минских милиционеров судят за коррупцию - 755 рублей и велосипед. Они настаивают на невиновности

Источник материала: Tut.by

В Минске трех бывших милиционеров судят за коррупцию. По версии следствия, они похитили имущество, которое потеряли неизвестные граждане — в сумме около 755 рублей и велосипед. Помогали им в этом неоднократно судимые наркозависимые, их теперь тоже судят. Прокурор запросил до 7 лет лишения свободы. Милиционеры вину не признают, говорят, наркозависимые их оговаривают.



Снимок носит иллюстративный характер Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— В качестве обвиняемых признаны, в том числе, трое бывших сотрудников органов внутренних дел, деятельность которых должна быть направлена на защиту общества и граждан от любых преступных посягательств, — начал свою обвинительную речь в суде прокурор. — Но вместе с тем, Сечковский, Вдовенко и Давидович подорвали принципы надлежащего госуправления, равенства и социальной справедливости.

Андрей Сечковский проработал в милиции более 15 лет, был начальником городского отделения милиции № 1 Фрунзенского района. Тарас Вдовенко проработал в органах более 10 лет, был заместителем Сечковского. Павел Давидович был простым оперативником. Вместе с ними на скамье подсудимых двое минчан — Александр Борбат и Артур Полинский, оба более пяти раз были судимы, оба употребляли наркотики, оба после освобождения были на контроле в милиции.



Снимок носит иллюстративный характер Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Вопросы к обвиняемым милиционерам возникли в 2018 году — со стороны Управления собственной безопасности, которое контролирует своих сотрудников. И вопрос касался проверок по находкам в общественных местах.

По закону, если вы нашли кошелек, велосипед или другое имущество, нужно сообщить об этом в милицию и передать туда находку. Сотрудники милиции должны установить хозяина и передать ему утерю.

Однако Сечковский, по версии следствия, вместе с подчиненными и подельниками присвоил это самое имущество — зажим с 275 рублями, зажим с 200 долларами и велосипед. В обвинении указано, что начальник ГОМ вызывал к себе ранее судимых граждан, которые были на контроле в милиции, просил их писать заявление, что это якобы они потеряли деньги и велосипед, после чего имущество распределяли между соучастниками. Роль Вдовенко и Давидовича была, по версии следствия, в том, чтобы подтвердить по документам, что собственники утерянного имущества действительно найдены. Ранее судимые «помощники», в отличие от бывших милиционеров, вину признают. И по словам прокурора, дают последовательные показания, на которых и построено обвинение. Сечковский, Вдовенко, Давыдович настаивают на том, что их оговорили.



Снимок носит иллюстративный характер Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Сечковский был хорошим начальником, которого ценили. Более 15 лет он отдал службе, — заявил в суде защитник бывшего милиционера. — Считаю, что его участие в преступлении не доказано. Того, что с ним произошло — аннулирование 15 лет хорошей службы, аннулирование права на заслуженную пенсию, больше года содержания под стражей, — всех этих лишений более, чем достаточно. Я прошу посмотреть на эту ситуацию глубже. Не было ни интереса, ни тем более корыстного мотива или карьеризма. Так работает «палочная система», и эту систему на протяжении 2019 года осуждал глава государства. Вся эта деятельность (речь идет о документах о проведенных проверках об утраченном имуществе — Прим. TUT.BY) была результатом этой системы. Ни Сечковский, ни его подчиненные не могли на это повлиять.

Обвиняемый Тарас Вдовенко пояснил:

— Палочная система в данном случае, говорит о том, что мы ежедневно раскрывали преступления, из-за этого не обращали внимание на такие мелкие материалы, как находки, и небрежно их исполняли (речь идет об оформлении документов по таким делам — Прим. TUT.BY).

По его словам, умысла завладеть чужими деньгами ни у него, ни у его коллег не было. Более того, Вдовенко еще до задержания Полинского успел встретиться с ним и записать разговор, в котором тот рассказал, как на него давили правоохранители, которые работали по делу (записи разговоров имеются в редакции — Прим. TUT.BY).

— По делу проходит пять обвиняемых, суммы «обогащения» — 200 долларов, 275 рублей, а еще велосипед. Просто разделите это на всех, сколько там выходит? Понятно, что это глупость, никаких денег мы не присваивали. А велосипед, как выяснилось позже, стоит на складе РУВД, его даже не пытались найти! — пояснил Вдовенко.



Снимок носит иллюстративный характер Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В суд пригласили одного из действующих сотрудников милиции, который заснял на видео, что велосипед действительно стоит в управлении. После этого прокурор попросил судью вынести частное определение в адрес Фрунзенского РУВД за то, что их сотрудник самовольно записал видеоролик, но переквалифицировал обвинение — с превышения власти (ч.2 ст. 426 УК) на служебный подлог (ч.1 ст. 472 УК).

— При таких сомнениях по велосипеду… В обвинении не конкретизирована ни марка, ни отличительные особенности, ни стоимость, только одно слово — велосипед. Это не позволяет говорить о совершении тяжкого преступления, где санкция до 6 лет лишения свободы (речь идет о превышении власти, которое изначально вменялось нескольким фигурантам — Прим. TUT.BY).

Примечательно, что потерпевших по делу нет, то есть собственники 200 долларов, 275 рублей и велосипеда так и не объявились.

Гособвинитель настаивает, что вина всех фигурантов доказана и ссылается, прежде всего, на показания Борбата и Полинского — «изначально признавали себя виновными, изобличали других участников преступления, давали последовательные показания», а бывшие милиционеры в суде не привели аргументы, почему Полинский и Борбат могли их оговорить. Прокурор также обратил внимание на телефонные соединения между фигурантами, документы о проведенных проверках, в том числе заявления Полинского и Борбата, якобы они потеряли деньги и велосипед — обстоятельства утери фигуранты могли узнать только от сотрудников милиции. Кроме того, бывшие правоохранители рассказывали Борбату и Полинскому, как им конспирироваться, что говорить на допросах. По мнению, прокурора, у бывших сотрудников милиции была и корыстная цель, и желание выслужиться перед начальством — карьеризм.



Снимок носит иллюстративный характер Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В итоге гособвинитель запросил для Андрея Сечковского наказание в виде 7 лет лишения свободы и штраф 500 базовых величин (ч.2 ст. 210 УК, ч.1 ст. 427 УК), для Тараса Вдовенко — 5 лет в колонии усиленного режима и штраф 500 б.в. (ч. 2 ст. 210), Павлу Давидовичу — 1 год «химии («ч. 1 ст 427), Артуру Полинскому — 3,5 года лишения свободы, штраф 300 б.в. и принудительное наказание от наркомании (ч.2 ст. 210 УК, ч.1 ст. 427 УК), Александру Борбату — 3,5 года лишения свободы и штраф 300 б.в. (ч.2 ст. 210 УК).

Защитники бывших милиционеров, как и сами фигуранты, настаивают на невиновности и надеются на оправдательный приговор. Решение будет оглашено 20 марта в Минском городском суде.