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В Беларуси сняли цикл документальных фильмов о дикой природе. Первый фильм рассказывает о Туровском луге Припяти
19.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Фильмом «Большой транзит. Станция Туровский луг» начинается цикл из 10 картин о дикой природе Беларуси. Пойменный луг Припяти выбран для съемок потому, что это особенное место, каких в Европе осталось очень мало. Он имеет важное значение для миграции птиц мира. Здесь пернатые останавливаются, чтобы отдохнуть после долгого перелета и продолжить путь на север.
Именно это место выбирают для гнездования такие редкие виды, как дупель, мородунка, зуйка, большой веретенник.
Птицы крайне осторожны и даже просто увидеть их в естественных условиях — большая удача, не говоря уже о том, чтобы снять на камеру. В период миграции птиц на Туровский луг приезжает много иностранцев. Они проводят дни напролет в специально оборудованных «засидках» ради того, чтобы поймать в кадр, например, мородунку — очень редкую небольшую птицу с характерным длинным изогнутым клювом. «Сидели там голландцы, пытались снять токование дупелей. Три дня ждали — нет дупелей. Поднялись, уехали. Мы пришли на их место — и вот они, дупеля!» — поделился историей съемочного процесса продюсер.
Творческая группа проекта при активном содействии общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» провела много времени на натурных съемках, чтобы набрать достаточно материала. Сейчас можно утверждать, что удача им улыбнулась: Туровский луг сняли весной 2018 года, а весной 2019-го там было почти пусто — из-за погоды (засуха, а потом ливни) гнездования не было.
Кроме рассказа о птицах фильм затрагивает и важную социальную тематику — необходимость сохранения пойменных лугов. Эта задача актуальна для многих европейских стран, в том числе для Беларуси, так как в последнее время эти луга не используются для сельского хозяйства и стали зарастать кустарниками. Чтобы предотвратить этот процесс, здесь пытаются возобновить выпас скота и сенокос. Так, в заказник «Средняя Припять» недавно привезли 15 туров (быков породы Хека), переданных Беларуси по проекту ПРООН.
Каждый фильм цикла длится час, и это не просто обзорный рассказ, а отдельное драматургическое произведение. Три картины о большой миграции птиц, которые обитают на Туровском лугу, Новолукомльском озере и на белорусских болотах. Показ первой из них состоится 20 марта в одном из столичных кинотеатров. Премьера остальных — в течение года. Продолжается также работа над фильмами о зубрах и оленях.
«Фильмы, анималистику, конечно, снимали в Беларуси и раньше, — отметил продюсер. — Но никто раньше не готовил подобные фильмы для показа в кинотеатре». Все картины из цикла о дикой природе сняты в нужном для большого киноэкрана разрешении 4К и сопровождаются звуком Dolby Digital 5.1.
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В Беларуси сняли цикл документальных фильмов о дикой природе. Первый фильм рассказывает о Туровском луге Припяти
> В Беларуси сняли первый документальный фильм о дикой природе, который по формату подходит для показа в кинотеатре. Картина рассказывает об уникальном месте —...
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