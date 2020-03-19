Источник материала: Газета Авангард

Сельхозсклады Беларуси планируют очистить от непригодных пестицидов к 2023 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.





«На территории нашей страны, как наследие СССР, накопилось значительное количество стойких органических загрязнителей (СОЗ). Они представлены в виде устаревшего электрооборудования, содержащего полихлорированные бифенилы (ПХБ), — силовых конденсаторов и трансформаторов, а также непригодных и запрещенных к применению пестицидов», — отметили в Минприроды.

Министерство занимается реализацией проекта международной технической помощи «Устойчивое управление стойкими органическими загрязнителями и химическими веществами в Республике Беларусь, ГЭФ-6». До 2023 года предусматривается экологически безопасная утилизация 2370 т ПХБ-содержащих отходов и 1900 т непригодных пестицидов. Проект также предусматривает оказание поддержки и укрепление потенциала по различным аспектам инфраструктуры управления СОЗ и устойчивого обращения с химическими веществами.

Донором проекта является Глобальный экологический фонд, исполнительное агентство донора — Программа развития ООН в Беларуси. Цели проекта полностью соответствуют обязательствам, взятым на себя Беларусью по выполнению Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях.

СОЗ — это группа химических веществ, чрезвычайно устойчивых к естественному распаду, характеризующихся, помимо длительного срока существования, крайне высокой токсичностью и способностью накапливаться в живых организмах. СОЗ являются ядовитыми и одновременно долговечными органическими веществами.