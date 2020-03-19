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К сожалению, не каждый знает, что категорически запрещается выжигать сухую траву. За разжигание костров в запрещенных местах возможна административная ответственность.

Допускается контролируемое разведение костров на территории приусадебных участков. Это возможно в тихую безветренную погоду, на расстоянии не менее 10 метров от строений, 20 метров от леса и 30 метров от скирд сена и соломы. Прежде чем разжечь костер, место вокруг кострища нужно окопать, рядом поставить емкость с водой. Уходя, залейте костер водой или засыпьте песком.

Уважаемые граждане! Вы в ответе за свои поступки. Очень часто от полыхающей травы загораются жилые дома и хозяйственные постройки. От полученных ожогов гибнут люди. Помните, что минутная беспечность может обернуться непоправимой трагедией. Берегите себя и свое имущество!