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Выбирая способ "уборки", остановитесь на самом безопасном, а не на самом ПРОСТОМ!

19.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

К сожалению, не каждый знает, что категорически запрещается выжигать сухую траву. За разжигание костров в запрещенных местах возможна административная ответственность.

Допускается контролируемое разведение костров на территории приусадебных участков. Это возможно в тихую безветренную погоду, на расстоянии не менее 10 метров от строений, 20 метров от леса и 30 метров от скирд сена и соломы. Прежде чем разжечь костер, место вокруг кострища нужно окопать, рядом поставить емкость с водой. Уходя, залейте костер водой или засыпьте песком.

Уважаемые граждане! Вы в ответе за свои поступки. Очень часто от полыхающей травы загораются жилые дома и хозяйственные постройки. От полученных ожогов гибнут люди. Помните, что минутная беспечность может обернуться непоправимой трагедией. Берегите себя и свое имущество!

https://minobl.mchs.gov.by

 
 
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Необходимо убрать мусор? Зачастую люди выбирают самый простой способ уборки – с помощью огня.
 
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