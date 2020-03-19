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«Для меня быть голой - это нормально». Модели ню - о стеснении, съемках и реакции окружающих

19.03.2020 09:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У вас бывает такое, что фотограф просит расслабиться ради удачного кадра, но вы, наоборот, каменеете и хотите провалиться сквозь землю, потому что фотографироваться — это не ваше? А можете себе представить, что перед камерой вы… без одежды? Мы пригласили моделей ню и узнали, стесняются ли они на съемках, осуждают ли их увлечение окружающие и в какой самой необычной фотосессии принимали участие.

 
 
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Модели ню рассказали о том, было ли стеснение на первой съемке, как фотосессия помогает им полюбить свое тело и что под откровенными фото пишут в комментариях.
 
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