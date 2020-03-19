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Горремавтодор рассказал, какие грунтовые улицы в Минске отремонтируют в 2020-м

19.03.2020 09:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На ремонт грунтовых дорог столицы в 2020-м предусмотрено финансирование — 2,6 миллиона рублей. Какие именно улицы приведут в порядок, сообщает агентство «Минск-Новости».

Ремонт с применением технологии ресайклирования в частном секторе проведут на площади 53,2 тысячи квадратных метров.

Работы пройдут на улице Малявки, в 1-м переулке Наклонном, в 3-м переулке Холмогорском, переулках Болотникова, Вышелесского и других.

— На эти цели предусматривается финансирование в объеме 2,6 миллиона рублей, — сказал замгендиректора «Горремавтодора Мингорисполкома» Олег Лукашенко.

Он добавил, что в частном секторе не везде возможно применить ресайклирование из-за стесненных условий. Там, куда сможет войти строительный комплекс, длина которого составляет 30 метров, уплотнят верхнюю часть покрытия с применением асфальтогранулята. Такой ремонт проведут на 3,5 километра улиц в кварталах усадебной застройки.

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Теги: Минск
 
 
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На ремонт грунтовых дорог столицы в 2020-м предусмотрено финансирование - 2,6 миллиона рублей. Какие именно улицы приведут в порядок, сообщает агентство...
 
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