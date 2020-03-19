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Лучшие по профессии — 2019: заведующий фермой ООО «Свинокомплекс Поблинский» Дмитрий Грипинский

19.03.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

 

Лучшие по профессии — 2019: заведующий фермой ООО «Свинокомплекс Поблинский» Дмитрий Грипинский
«Где родился, там и пригодился» — эта народная мудрость как нельзя лучше подходит Дмитрию Грипинскому. Инициативный и трудолюбивый сельский парень (Дмитрий родом из Поблина) с детства любил животных и был приучен к труду, видимо, это и предопредилило выбор будущей профессии, о которой, как признался, за годы своей работы он еще ни разу не пожалел. Начинал животноводом в Глусском СПК «Колхоз «Заря», с 2015 года работал оператором-животноводом в ООО «Свинокомплекс Поблинский», заведующим фермой этого предприятия стал более года тому назад. За это время Дмитрий показал себя только с лучшей стороны. «Исполнительный, добросовестный работник, успешно справляющийся со своими обязанностями», — рассказал о нем директор свинокомплекса Дмитрий Ященков.

Приступив к новой должности, Дмитрий Грипинский не растерялся, наоборот, взялся за дело с большим усердием, душой, должной отдачей. Следить за животными (к слову, на ферме сегодня содержится около двух с половиной тысяч голов скота), вносить в базу всю необходимую информацию, обучать, направлять персонал — обязанностей у заведующего фермой сегодня немало. Выполнять их успешно, уверенно наращивать производство, улучшать его качество позволяет сплоченный коллектив: сегодня на ферме трудится 13 человек (включая заведующего). Сил и предпосылок развиваться и двигаться дальше, уверен Дмитрий, предостаточно: интересная работа, комфортные условия для труда и отдыха, достойная заработная плата, грамотный руководитель, хозяйственные, надежные и болеющие душой за общее дело работники. Поэтому и почетное звание «Лучшего работника сферы малого бизнеса» по итогам минувшего года заведующий фермой Дмитрий Грипинский считает заслугой всего коллектива ООО «Свинокомплекс Поблинский».

 
 
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  «Где родился, там и пригодился» — эта народная мудрость как нельзя лучше подходит Дмитрию Грипинскому. Инициативный и трудолюбивый сельский парень (Дмитрий...
 
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