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Лучшие по профессии — 2019: заведующий фермой ООО «Свинокомплекс Поблинский» Дмитрий Грипинский
19.03.2020 — Новости Общества | Радзiма
Источник материала: Радзiма
Приступив к новой должности, Дмитрий Грипинский не растерялся, наоборот, взялся за дело с большим усердием, душой, должной отдачей. Следить за животными (к слову, на ферме сегодня содержится около двух с половиной тысяч голов скота), вносить в базу всю необходимую информацию, обучать, направлять персонал — обязанностей у заведующего фермой сегодня немало. Выполнять их успешно, уверенно наращивать производство, улучшать его качество позволяет сплоченный коллектив: сегодня на ферме трудится 13 человек (включая заведующего). Сил и предпосылок развиваться и двигаться дальше, уверен Дмитрий, предостаточно: интересная работа, комфортные условия для труда и отдыха, достойная заработная плата, грамотный руководитель, хозяйственные, надежные и болеющие душой за общее дело работники. Поэтому и почетное звание «Лучшего работника сферы малого бизнеса» по итогам минувшего года заведующий фермой Дмитрий Грипинский считает заслугой всего коллектива ООО «Свинокомплекс Поблинский».
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