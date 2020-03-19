В Минприроды назвали самые чистые реки Беларуси

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды назвали самые чистые поверхностные водоемы Беларуси по данным за 2019 год. Такая информация размещена на сайте Минприроды, сообщает БЕЛТА.

«В их число вошли реки Неман выше города Столбцы, Свислочь (населенный пункт Сухая Долина), Беседь (Светиловичи), Ипуть, Припять ниже Пинска, Случь», — отметили в Минприроды.

Наиболее загрязненными в центральном регионе признаны реки Свислочь (Королищевичи), Лошица в черте Минска, Плиса в районе Жодино (бассейн Днепра), Уша ниже Молодечно (бассейн Немана), Морочь у Яськовичей. На юге страны — Мухавец в районе Кобрина, Западный Буг у Речицы, Новоселок и Томашовки, Лесная Правая у Каменюков, Рудавка (бассейн Западного Буга), Ясельда ниже и выше Березы, Льва, Горынь (бассейн Припяти). Кроме того, загрязнены озеро Белое и водохранилище Беловежская пуща.

Антропогенному влиянию в наибольшей степени подвержены водные объекты в бассейнах рек Западный Буг, Днепр, Припять. Чаще всего в поверхностных водоемах фиксировались избыточные концентрации биогенных элементов, реже — органических веществ.

Обеспеченность водными ресурсами на душу населения в Беларуси близка к среднеевропейской и составляет 6 тыс. куб.м в год на одного жителя. При этом она значительно выше, чем в Польше (1,7 тыс. куб.м) и Украине (4,1 тыс. куб.м). За 2015-2019 годы объем добычи вод в стране сократился на 4%. По информации за прошлый год, на хозяйственно-питьевые нужды используется 39,2% воды.

Объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты в 2019 году, по предварительным данным, снизился на 18,7 млн куб.м (на 1,8%) по сравнению с 2018-м.

БелТА