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«Возможно, повезут с конвоем в другой аэропорт». Белорусов не выпускают из Внуково, и улететь им тоже нельзя

19.03.2020 12:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

18 марта около 20 белорусских туристов смогли вылететь из Коломбо (Шри-Ланка) в Москву — но застряли в аэропорту Внуково. Более 18 часов они находятся в зоне прилета, российские пограничники забрали у них паспорта, рассказывает Александр, муж одной из туристок, который связался с TUT.BY. В аналогичной ситуации оказались и белорусы, отдыхавшие в Доминикане. После закрытия границ Россией белорусские туристы могут вылететь домой только из двух аэропортов — Домодедово и Шереметьево. Те, кто прилетает во Внуково, по сути, попадают в ловушку: с 19 марта рейсы в Минск приостановлены.


Иллюстративный снимок. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«Все находятся в информационном вакууме. Российские пограничники тоже молчат»

В числе белорусских туристов, которые отдыхали на Шри-Ланке, — жена Александра, ее мама и подруга. На отдых они вылетели 8 марта — в то время о закрытии границ речи не шло. Возвращаться туристы должны были 18 марта — как раз в тот день, когда Россия решила ограничить въезд для иностранцев. Сперва у них был запланирован перелет из Коломбо в московский аэропорт Внуково, затем — автобусный трансфер до Минска. Но новое распоряжение российского правительства отрезало белорусских граждан от возможности въехать на территорию России, чтобы вернуться домой в Беларусь.

Каким-то чудом, говорит Александр, его жене и другим туристам из Беларуси удалось попасть на борт самолета до Москвы.

— Первая волна паники началась 17 марта. В тот день авиакомпания сказала, что не посадит неграждан России на борт. Но турагентство каким-то образом договорилось, и 18 марта в 18.35 они прилетели во Внуково. Хотя я уже был готов купить им билеты через Турцию или Саудовскую Аравию — только бы они вернулись домой.

В московском аэропорту, рассказывает Александр, на паспортный контроль туристов не пустили — они застряли в зоне прилета. Всего в этой неприятной ситуации оказалось около 20 человек из Беларуси, летевших одним рейсом.


Иллюстративный снимок. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Еще вечером 17 марта я позвонил на горячую линию в белорусский МИД, они сказали, что у них до сих пор нет разъяснений от российской стороны. Меня направили в консульство в Москве. Но тот телефон, который указан на сайте, в течение почти двух суток был недоступен. Сегодня с утра я смог дозвониться, мне наконец ответил какой-то мужчина и переключил послушать группу «Песняры». 20 минут слушал их — на этом мой звонок закончился. При этом хочу отметить, что консульство в Индии было доступно. Спасибо консулу Олегу Михайловичу и его помощнику, они оперативно среагировали.

После прилета в Москву, продолжает Александр, граждан Беларуси хотели вернуть обратно на Шри-Ланку, но от этой идеи отказались: на тот момент остров тоже закрыл свои границы. Затем их планировали отправить в Анталью, а потом доставить в Минск рейсом «Белавиа».

— Но этот вариант тоже отпал. Вчера поздно вечером появилась информация, что всех белорусских граждан перевезут карантинными машинами в Домодедово и посадят на рейс до Минска.

Александр надеялся, что вернуть домой родственников удастся транзитом через Петербург или Стамбул. Но российская сторона ответила ему, что такой способ не сработает: нужно иметь именно прямой билет до Минска. Из Внуково в Минск летают самолеты авиакомпании Utair, но с 19 марта она приостановила выполнение рейсов до 30 апреля.


Иллюстративный снимок. Фото: Reuters

— Вчера последний рейс был в 19.30, попасть на него меньше чем за час было нереально. Я звонил в Utair, там ответили, что если стыковка менее полутора часов, мне даже не продадут билеты. Называется, делайте что хотите.

По словам Александра, дозвониться в посольство Беларуси в России не могут и другие туристы, которые сейчас находятся вместе с его супругой. На данный момент белорусы находятся в подвешенном состоянии вместе с гражданами Казахстана, Украины и Молдовы.

— Утром жена позвонила, сказала, что никого нет, официальных белорусских представителей они не видели. Все находятся в информационном вакууме, что будет дальше, не знают. Российские пограничники тоже молчат. За это время их два раза покормили бутербродами и дали по бутылке воды. А среди туристов есть дети.

«Возможно, под конвоем повезут нас в другой аэропорт, где сможем купить билет в Минск»

Больше 13 часов белоруска Марина вместе с семьей находится в московском аэропорту Внуково. Вчера она возвращалась домой после отпуска в Доминикане.

— Мы прилетели в Москву в 22.30. Полной информацией о закрытии границы не владели, наш туроператор сказал, возможно, нас не выпустят из Доминиканы, если не будет обратного билета Москва-Минск, — рассказывает TUT.BY Марина. — Из Доминиканы летели три пары белорусов, всех пустили на борт, проблем не было. Единственный человек, которого высадили, был немецкий путешественник.

По словам нашей собеседницы, проблемы начались именно в аэропорту Внуково.

— У нас на паспортном контроле забрали паспорта и до сих пор не отдали, они находятся у пограничников. Сказали сидеть и ждать, мы и ждем. За это время принесли два раза еду, если ее так можно назвать, и воду. Не знаю, чем кормить ребенка, он такое не ест, — говорит Марина.


По ее словам, сейчас в московском аэропорту около 25 белорусов.

— Кто-то с детьми, например, моему ребенку 1 год 8 месяцев. Конкретно нам ничего не говорят, только то, что въезд гражданам РБ запрещен, это указ правительства и все решается наверху. Без проблем пропускают только россиян, — добавляет Марина. — Сидим тут более 13 часов, никуда не выпускают. Сейчас решается вопрос с трансфером, возможно, под конвоем повезут нас в другой аэропорт, где сможем купить билет в Минск. Ведь из Внуково в Беларусь ничего не летает. Ждем, но сами не знаем, чего ждем. С вечера звоним в консульство, которое работает круглосуточно, трубку никто не берет. Среди нас, например, есть девушка-белоруска, у нее муж россиянин, она сделала вид на жительство, не успела его получить, этот документ есть в базе, но ее все равно не пропускают. Тут все на нервах и в стрессе. У одной женщины поднялось давление, ей оказывали помощь врачи.

Дозвониться до посольства Беларуси в России TUT.BY также не удалось. По информации, озвученной в посольстве России в Беларуси, сейчас белорусское посольство, МИД России и пограничная служба ФСБ работают над тем, чтобы разрешить ситуацию, один из вариантов — организовать трансфер в другой аэропорт.

По данным Минспорта и туризма, директор департамента по туризму Ирина Воронович сообщила, что туроператор Anex Tour вчера обращался в оперативный штаб РФ с предложением организовать трансфер — автобус, который перевезет белорусских туристов из Внуково в аэропорты Шереметьево или Домодедово, откуда есть возможность вылететь в Минск. Однако вице-премьер России Татьяна Голикова отклонила предложение. Теперь рассматриваются варианты поставить чартер «Белавиа» из Внуково в Минск или организовать доставку белорусских туристов в транзитные аэропорты на дипломатическом транспорте посольства Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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После закрытия границ Россией белорусские туристы могут вылететь домой только из двух аэропортов - Домодедово и Шереметьево. Те, кто прилетает во Внуково, по сути,...
 
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