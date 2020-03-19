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БелЖД меняет расписание некоторых поездов в Россию

19.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В связи с распоряжением правительства Российской Федерации и уведомлением РЖД до снятия ограничений из обращения отменяются:

с 20.03.2020 поезд № 64/63 Минск — Новосибирск;

с 22.03.2020 поезда № 308/307 Барановичи— Саратов, № 390/389 Минск — Анапа, № 236/237 Минск — Москва — Минск, № 221/222 Брест — Москва и Минск — Москва;

с 23.03.2020 поезда № 66/65 Минск — Мурманск, № 76/75 Гомель — Москва, № 302/301 Минск — Адлер, № 104/103 Брест — Новосибирск, № 150/149 Минск — Минеральные Воды, № 328/327 Минск — Казань, № 134/133 Минск — Архангельск.

— Напоминаем, что в соответствии с распоряжением правительства России с 00.00 часов 18.03.2020 до 00.00 часов 01.05.2020 временно ограничивается въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства, а также граждан Беларуси и тех, кто прибывает с территории Беларуси, — сообщает БелЖД.

При этом возвращаться на международных пассажирских поездах из России в Беларусь наши граждане могут.

Об изменениях в графике движения международных пассажирских поездов в сообщении Беларусь — Россия и порядке возврата проездных документов будет сообщено дополнительно.

Актуальную информацию о расписании движения поездов можно получить на сайте www.rw.by, а также в железнодорожных кассах, с помощью официального мобильного приложения «БЧ. Мой поезд» и по телефону Контакт-центра Белорусской железной дороги 105 (поддержка пассажиров, находящихся за пределами Республики Беларусь, по телефону +375 222 39 25 47).

news.tut.by

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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