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Коммунальники: снести памятник Ленину в Могилеве стоит дороже ремонта за 160 тысяч рублей
19.03.2020 14:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Страсти вокруг ремонта памятника Ленину в Могилеве не утихают. В Сети
Напомним, по плану, самой фигуры вождя 4,5 метра в высоту ремонт
А вот над постаментом нужно будет поработать. По заключению той же экспертизы, все гранитные плиты, которыми облицованы постамент и ступени, нужно будет снять, цементную стяжку под ними — тоже. Стяжку положат новую, а плиты из лабрадорита на нее — старые. За исключением тех, которые нужно заменить из-за деформации.
До начала апреля организаторы закупки собирают предложения от подрядчиков.
А под
Коммунальники же объясняют: самая большая часть расходов — гранитные плиты. Они и сами по себе дорого стоят, и работать с ними нужно будет вручную, без всяких грузоподъемных механизмов. По словам гендиректора управления коммунальных предприятий Михаила Голушкова, снести памятник стоило бы еще дороже. На снос жилого дома, например, на сегодняшний день нужно примерно 70 тыс. долларов,
Завершить ремонт памятника Ленину на одноименной площади в Могилеве намерены до 20 апреля.
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Если говорить о сносе памятника, то самое дорогое в этом - утилизация гранитной плитки, которой облицован постамент.
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