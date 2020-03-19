Коммунальники: снести памятник Ленину в Могилеве стоит дороже ремонта за 160 тысяч рублей

Источник материала: Tut.by

Страсти вокруг ремонта памятника Ленину в Могилеве не утихают. В Сети собирают подписи против траты 160 тыс. рублей из бюджета города на то, что «не имеет для белорусского народа никакой значимости». А коммунальники отвечают: снести будет стоить дороже.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

На площади Ленина в Могилеве памятник Владимиру Ильичу установили в 1957 году. Автор работы — бакинский скульптор П. Сабсай, а постамента и трибуны — белорусский архитектор В. Волчек.

Напомним, по плану, самой фигуры вождя 4,5 метра в высоту ремонт особенно не коснется . Ее нужно просто помыть и покрыть бесцветным лаком по металлу определенной фирмы в 3 слоя, рассказали TUT.BY в управлении коммунальных предприятий.

А вот над постаментом нужно будет поработать. По заключению той же экспертизы, все гранитные плиты, которыми облицованы постамент и ступени, нужно будет снять, цементную стяжку под ними — тоже. Стяжку положат новую, а плиты из лабрадорита на нее — старые. За исключением тех, которые нужно заменить из-за деформации.

До начала апреля организаторы закупки собирают предложения от подрядчиков.

А под петицией против ремонта памятника Ленину уже собрали более тысячи подписей. Аргументы такие: «нужно прекратить финансирование дорогостоящего обслуживания скульптур и памятников, утративших всякую моральную и историческую ценность, не имеющую для белорусского народа никакой значимости». А деньги, необходимы на ремонт памятника — более 160 тыс. рублей из городского бюджета — авторы петиции предлагают «направить на другие значимые для населения нужды, например, на обустройство скверов и парков отдыха, озеленение территории города».

Коммунальники же объясняют: самая большая часть расходов — гранитные плиты. Они и сами по себе дорого стоят, и работать с ними нужно будет вручную, без всяких грузоподъемных механизмов. По словам гендиректора управления коммунальных предприятий Михаила Голушкова, снести памятник стоило бы еще дороже. На снос жилого дома, например, на сегодняшний день нужно примерно 70 тыс. долларов, пишет «Веснік Магілёва». А тут нужно не просто снести — раздробить и утилизировать гранит, что стоит дорого.

Завершить ремонт памятника Ленину на одноименной площади в Могилеве намерены до 20 апреля.