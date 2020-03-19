Борисовское РУВД: детям о безопасности

Источник материала: Единство

В рамках встреч с юными борисовчанами правоохранители проводят профилактические беседы по предупреждению преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждению правонарушений и несчастных случаев на железнодорожном транспорте. Также напоминают учащимся о правилах поведения на дороге и на конкретных примерах разбирают распространённые аварии с участием несовершеннолетних.

В форме «вопрос-ответ» милиционеры уточняли у ребят о том, с какого возраста наступает уголовная ответственность для лиц, совершивших преступления; за совершение каких преступлений подлежат уголовной ответственности несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет; «прошлись» по основным статьям Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и Уголовного Кодекса Республики Беларусь.

По итогу встречи каждый ребенок получает из рук правоохранителя листовки о безопасности дорожного движения и фликер.

ГИОС Борисовского РУВД