ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Молодечненском районе чужие коровы терроризируют семью. Хозяева животных это отрицают

19.03.2020 13:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Вечером 3 марта мы услышали дикий рев с улицы. Муж вышел посмотреть, а там по нашему двору ходят чужие быки, — рассказывает Анастасия Чернявская, жительница деревни Тивидовка Молодечненского района. — Юра схватил палку, хотел их прогнать. В ответ один из быков пошел на него. Муж прибежал домой, и мы вызвали милицию». По словам Анастасии, чужой скот уже года три не дает им спокойно жить. С хозяевами животных договориться не получается. Приходится звонить в «102» и подключать сельсовет. Проблема, продолжает собеседница, на время решается, а потом снова возвращается.


Анастасия Чернявская

Анастасия и Юрий Чернявские — хозяева агроусадьбы «Мечта детства». В деревне Тивидовка их участок крайний, дальше — поле. С поля, рассказывает хозяйка, к ним по вечерам и приходят чужие животные.

— Обычно это 7−8 быков и коров, все они принадлежат Янине М. и ее сыну, которые живут в Молодечно, — описывает ситуацию собеседница. — Эти люди совсем не смотрят за животными. Всю зиму их скот без присмотра ходит по окрестным полям.

По словам Анастасии, проблемы с животными семьи М. у них начались еще в 2016 году. Сначала Чернявским не давали покоя их свиньи, когда проблему с ними удалось решить, появились коровы.

— У жителей Молодечно есть небольшое стадо коров. Для выпаса исполком выделил им отдельные территории. Летом они пасли своих животных со всеми, и все было хорошо, — вводит в курс дела Анастасия. — Но к осени их выгнали, потому что, когда приходила их очередь пасти, они не хотели этого делать. С того момента и всю зиму их быки и коровы ходят по разным полям без присмотра.


По словам Анастасии, это те самые коровы и быки, которые не дают им спокойно жить. Днем, когда журналисты TUT.BY приехали, они были примено километрах в двух от дома Чернявских

— Обычно часов в 10 утра М. выгоняют коров на гравийку за деревню, а там уже животные предоставлены сами себе, — подключается к беседе Юрий. — Только что посмотрел в бинокль, они пасутся где-то километрах в двух от нас.

— Без пастуха?

— Да, они у них самостоятельные, — отвечает Юрий. — Бывает, даже в соседние деревни заходят, а вечером домой возвращаются. Правда, иногда хозяева даже ворота им не открывают. Тогда коровы всю ночь блуждают по окрестностям.


По словам Анастасии, чужие коровы сломали им забор

Во двор к Чернявским рогатые чужаки обычно приходят, когда темнеет. Почему именно к ним, Юрий и Анастасия объясняют несколькими обстоятельствами. Во-первых, у них самих пять коров и 30 лошадей и животное идет к животному. Во-вторых, говорят, чтобы подкрепиться.

— Своих лошадей мы пасем рядом с домом. Сейчас, когда травы особо нет, приносим им туда корма. А когда их в хлев загоняем, эти коровы подходят и остатки за нашими животными доедают, — продолжает Юрий. — К тому же, во дворе у нас стоит навес с сеном, они к нему пробираются. Мы включали электропастух, но они его то перепрыгивают, то ломают. Несколько деревьев на нашей аллее вывернули.

По словам Чернявских, коровы заходят и во двор, и в огород: «Ни свекла, ни морковка до осени не доживают».

— Но больше всего мы переживаем за детей, — слово за Анастасией. — У нас три дочки. Зимой в школу и со школы они идут темнотой. А эти коровы, бывает, бьются между собой, ревут, рогами лязгают. Когда коровы оказываются около нас, дети боятся сами к дому подходить. Набирают меня или мужа, и мы идем их встречать. Ну, а как иначе?! Кто даст гарантии, что животное не нападет на ребенка?

Решить вопрос с хозяевами животных, говорят собеседники, у них не получается. В итоге Чернявские звонят в милицию. Милиция, продолжают, просит разобраться сельсовет.

— А дальше два пути. Либо сельсовет говорит: семья М. — жители Молодечно, а значит, сельсовет ничего им сделать не может. Либо же пробуют разобраться. Но у М. политика такая, когда к ним приезжают власти, они не открывают двери, — не скрывает эмоций Анастасия. — Потом на какое-то время они загоняют коров домой, затем ситуация повторяется. И снова заканчивается милицией.


…и ломают саженцы на их аллее

Последний раз милицию на коров Чернявские вызывали 3 марта.

— Пока они приехали, животные ушли, но сломали три саженца и электропастух, — описывает ситуацию Анастасия. — Милиционеры все это зафиксировали. А через два дня прислали письмо, что с этим будет разбираться сельсовет. Коровы пока к нам не ходят. Но долго ли продолжится это спокойствие? И кто будет возмещать нам ущерб?

«Эта зима теплая, поэтому мы продолжаем пасти»

С хозяевами коров — семьей М. мы тоже встречаемся в конце февраля. На все претензии Чернявских ответ у Янины М. такой: «То, что мои коровы к ним ходят, это ложь. Чего они к ним пойдут?»

Женщина рассказывает, что всего у нее три быка и четыре коровы. Пока жители Молодечно выгоняли животных на пастбище, ее скот пасся со всеми. К зиме, объясняет она, горожане стали оставлять коров в хлеву, поэтому ее буренки сейчас на поле одни.

— Эта зима теплая, поэтому мы продолжаем пасти. Все же так и кормов меньше нужно, и убирать за животными проще. Но, если вдруг мороз, коровы наши дома, — описывает будни животных хозяйка. — Утром мы их кормим, и часам к 11 выгоняем на пастбище. Они своим стадом пасутся, а в шесть вечера забираем.

Случалось, не отрицает хозяйка, что они забирали животных позже обычного, но ситуаций, чтобы их коровы ночевали на паше, не было.

По словам Янины М., штраф из-за коров они получали лишь однажды. И это было давно.

— Беременная корова тогда не пришла домой, я ее повсюду искала, оказалось, она пошла телиться в кукурузу, ее кто-то сфотографировал и выложил в интернет, — рассказывает собеседница. — За то, что корова топчет колхозную кукурузу, нам и дали штраф.

«Четыре попытки сделать это были неудачными»

В Тюрлевском сельском совете, куда относится деревня Тивидовка, об истории с коровами наслышаны. Ситуация, говорят, давняя. Однако семья М. живет в Молодечно, поэтому под компетенцию сельских властей попадает лишь то, что хозяева пасут животных на территории сельсовета.


К вечеру, говорит Анастасия, коровы подходят к их двору. Фото Анастасии Чернявской

— Мы получили письмо из РОВД, я должен был встретиться с собственником этих коров, — говорит Владимир Кушненерич, председатель сельисполкома. — Четыре попытки сделать это были неудачными. В пятницу я, участковый и специалист сельсовета все-таки к ним достучались. Открыла сестра собственника. Мы вручили ей повестку о том, чтобы 18 марта собственник животных (сын Янины М. — Прим. TUT.BY) явился в сельсовет для составления протокола по административному правонарушению. Он не пришел. Поэтому в четверг, 19 марта, я отправляю в РОВД постановление, чтобы его принудительно привели к нам для составления протокола. Не получится заставить, будем составлять протокол без него.

Протокол составят по статье 15.44 КоАП «Выпас домашних животных в неустановленных местах». Максимальное наказание — штраф до 4 базовых (до 108 рублей).

— Но это не та мера, которой можно добиться эффекта, — делится мнением Владимир Кушненерич.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Вечером 3 марта мы услышали дикий рев с улицы. Муж вышел посмотреть, а там по нашему двору ходят чужие быки, - рассказывает Анастасия Чернявская, жительница деревни...
 
Новости дня
Новости общества
 
Обещал помощь получить права и найти хорошего врача. Житель Смолевичей обвиняется в мошенничестве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика