В Молодечненском районе чужие коровы терроризируют семью. Хозяева животных это отрицают

Источник материала: Tut.by

«Вечером 3 марта мы услышали дикий рев с улицы. Муж вышел посмотреть, а там по нашему двору ходят чужие быки, — рассказывает Анастасия Чернявская, жительница деревни Тивидовка Молодечненского района. — Юра схватил палку, хотел их прогнать. В ответ один из быков пошел на него. Муж прибежал домой, и мы вызвали милицию». По словам Анастасии, чужой скот уже года три не дает им спокойно жить. С хозяевами животных договориться не получается. Приходится звонить в «102» и подключать сельсовет. Проблема, продолжает собеседница, на время решается, а потом снова возвращается.



Анастасия Чернявская

Анастасия и Юрий Чернявские — хозяева агроусадьбы «Мечта детства». В деревне Тивидовка их участок крайний, дальше — поле. С поля, рассказывает хозяйка, к ним по вечерам и приходят чужие животные.

— Обычно это 7−8 быков и коров, все они принадлежат Янине М. и ее сыну, которые живут в Молодечно, — описывает ситуацию собеседница. — Эти люди совсем не смотрят за животными. Всю зиму их скот без присмотра ходит по окрестным полям.

По словам Анастасии, проблемы с животными семьи М. у них начались еще в 2016 году. Сначала Чернявским не давали покоя их свиньи, когда проблему с ними удалось решить , появились коровы.

— У жителей Молодечно есть небольшое стадо коров. Для выпаса исполком выделил им отдельные территории. Летом они пасли своих животных со всеми, и все было хорошо, — вводит в курс дела Анастасия. — Но к осени их выгнали, потому что, когда приходила их очередь пасти, они не хотели этого делать. С того момента и всю зиму их быки и коровы ходят по разным полям без присмотра.



По словам Анастасии, это те самые коровы и быки, которые не дают им спокойно жить. Днем, когда журналисты TUT.BY приехали, они были примено километрах в двух от дома Чернявских

— Обычно часов в 10 утра М. выгоняют коров на гравийку за деревню, а там уже животные предоставлены сами себе, — подключается к беседе Юрий. — Только что посмотрел в бинокль, они пасутся где-то километрах в двух от нас.

— Без пастуха?

— Да, они у них самостоятельные, — отвечает Юрий. — Бывает, даже в соседние деревни заходят, а вечером домой возвращаются. Правда, иногда хозяева даже ворота им не открывают. Тогда коровы всю ночь блуждают по окрестностям.



По словам Анастасии, чужие коровы сломали им забор

Во двор к Чернявским рогатые чужаки обычно приходят, когда темнеет. Почему именно к ним, Юрий и Анастасия объясняют несколькими обстоятельствами. Во-первых, у них самих пять коров и 30 лошадей и животное идет к животному. Во-вторых, говорят, чтобы подкрепиться.

— Своих лошадей мы пасем рядом с домом. Сейчас, когда травы особо нет, приносим им туда корма. А когда их в хлев загоняем, эти коровы подходят и остатки за нашими животными доедают, — продолжает Юрий. — К тому же, во дворе у нас стоит навес с сеном, они к нему пробираются. Мы включали электропастух, но они его то перепрыгивают, то ломают. Несколько деревьев на нашей аллее вывернули.

По словам Чернявских, коровы заходят и во двор, и в огород: «Ни свекла, ни морковка до осени не доживают».

— Но больше всего мы переживаем за детей, — слово за Анастасией. — У нас три дочки. Зимой в школу и со школы они идут темнотой. А эти коровы, бывает, бьются между собой, ревут, рогами лязгают. Когда коровы оказываются около нас, дети боятся сами к дому подходить. Набирают меня или мужа, и мы идем их встречать. Ну, а как иначе?! Кто даст гарантии, что животное не нападет на ребенка?

Решить вопрос с хозяевами животных, говорят собеседники, у них не получается. В итоге Чернявские звонят в милицию. Милиция, продолжают, просит разобраться сельсовет.

— А дальше два пути. Либо сельсовет говорит: семья М. — жители Молодечно, а значит, сельсовет ничего им сделать не может. Либо же пробуют разобраться. Но у М. политика такая, когда к ним приезжают власти, они не открывают двери, — не скрывает эмоций Анастасия. — Потом на какое-то время они загоняют коров домой, затем ситуация повторяется. И снова заканчивается милицией.



…и ломают саженцы на их аллее

Последний раз милицию на коров Чернявские вызывали 3 марта.

— Пока они приехали, животные ушли, но сломали три саженца и электропастух, — описывает ситуацию Анастасия. — Милиционеры все это зафиксировали. А через два дня прислали письмо, что с этим будет разбираться сельсовет. Коровы пока к нам не ходят. Но долго ли продолжится это спокойствие? И кто будет возмещать нам ущерб?

«Эта зима теплая, поэтому мы продолжаем пасти»

С хозяевами коров — семьей М. мы тоже встречаемся в конце февраля. На все претензии Чернявских ответ у Янины М. такой: «То, что мои коровы к ним ходят, это ложь. Чего они к ним пойдут?»

Женщина рассказывает, что всего у нее три быка и четыре коровы. Пока жители Молодечно выгоняли животных на пастбище, ее скот пасся со всеми. К зиме, объясняет она, горожане стали оставлять коров в хлеву, поэтому ее буренки сейчас на поле одни.

— Эта зима теплая, поэтому мы продолжаем пасти. Все же так и кормов меньше нужно, и убирать за животными проще. Но, если вдруг мороз, коровы наши дома, — описывает будни животных хозяйка. — Утром мы их кормим, и часам к 11 выгоняем на пастбище. Они своим стадом пасутся, а в шесть вечера забираем.

Случалось, не отрицает хозяйка, что они забирали животных позже обычного, но ситуаций, чтобы их коровы ночевали на паше, не было.

По словам Янины М., штраф из-за коров они получали лишь однажды. И это было давно.

— Беременная корова тогда не пришла домой, я ее повсюду искала, оказалось, она пошла телиться в кукурузу, ее кто-то сфотографировал и выложил в интернет, — рассказывает собеседница. — За то, что корова топчет колхозную кукурузу, нам и дали штраф.

«Четыре попытки сделать это были неудачными»

В Тюрлевском сельском совете, куда относится деревня Тивидовка, об истории с коровами наслышаны. Ситуация, говорят, давняя. Однако семья М. живет в Молодечно, поэтому под компетенцию сельских властей попадает лишь то, что хозяева пасут животных на территории сельсовета.



К вечеру, говорит Анастасия, коровы подходят к их двору. Фото Анастасии Чернявской

— Мы получили письмо из РОВД, я должен был встретиться с собственником этих коров, — говорит Владимир Кушненерич, председатель сельисполкома. — Четыре попытки сделать это были неудачными. В пятницу я, участковый и специалист сельсовета все-таки к ним достучались. Открыла сестра собственника. Мы вручили ей повестку о том, чтобы 18 марта собственник животных (сын Янины М. — Прим. TUT.BY) явился в сельсовет для составления протокола по административному правонарушению. Он не пришел. Поэтому в четверг, 19 марта, я отправляю в РОВД постановление, чтобы его принудительно привели к нам для составления протокола. Не получится заставить, будем составлять протокол без него.

Протокол составят по статье 15.44 КоАП «Выпас домашних животных в неустановленных местах». Максимальное наказание — штраф до 4 базовых (до 108 рублей).

— Но это не та мера, которой можно добиться эффекта, — делится мнением Владимир Кушненерич.