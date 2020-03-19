Обещал помощь получить права и найти хорошего врача. Житель Смолевичей обвиняется в мошенничестве

Источник материала: Единство

Согласно материалам уголовного дела, неработающий и ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления мужчина в течение прошлого года разными способами завладел денежными средствами пяти граждан на сумму около трех тысяч рублей.

С потерпевшими, как правило, обвиняемый знакомился случайно. Под предлогом того, что попал в затруднительное положение, сначала мужчина брал в долг небольшие суммы. В ходе дальнейших бесед входил к ним в доверие и в качестве благодарности предлагал содействие в решении возникших у них проблемных вопросах, подчеркивая свои знакомства в различных сферах.

Так, женщине, которая одолжила обвиняемому 7 рублей на проезд, пообещал договориться о поставке строительных блоков по низкой цене, которые были необходимы ей для строительства дома. В качестве аванса потерпевшая передала ему 250 рублей.

Одному из мужчин за 580 рублей он обещал помощь в получении водительского удостоверения без сдачи экзаменационного теста. При этом уверял его, что часть денежных средств предназначается для последующей передачи компетентным лицам.

Под предлогами приобретения специальной мази от болей в суставах, а также за организацию приема у специализированного столичного врача, обвиняемый получил от третьего потерпевшего более тысячи рублей.

Также у двух знакомых взял в долг 400 долларов США, которых не хватало ему якобы на покупку автомобиля, и 100 рублей на подарок для тети.

Полученные деньги мужчина потратил на личные нужды.

В рамках расследования допрошены потерпевшие, свидетели. Обвиняемый дал признательные показания. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног