В Гродно мужчина украл велосипед, а потом зачем-то спрятал его в Немане

Источник материала: Tut.by

В Гродно молодой человек украл из подъезда велосипед, а потом зачем-то спрятал его в Немане. Из воды похищенное имущество достали милиционеры — и нашли подозреваемого, сообщает милиция региона.



Фото: grodno.mvd.gov.by

Случай произошел в конце февраля. Компания друзей пришла в гости к знакомым на улицу Лидскую. Во время отдыха один из гостей вышел из квартиры, надев верхнюю одежду товарища — специально, чтобы случайные свидетели его не смогли узнать.

В подъезде он похитил велосипед с лестничной площадки второго этажа, а затем спрятал транспорт в реке.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Кстати, только за последние несколько дней на территории Октябрьского района возбуждено три уголовных дела по фактам краж велосипедов.

Например, 31-летний гродненец оставил на всю ночь свой велосипед на улице Садакова, пристегнув его к столбу. Утром ни самого велосипеда, ни троса с замком на месте не оказалось. Ущерб — тысяча рублей.

Еще один местный житель оставил велосипед стоимостью 600 рублей на остановке на улице Лизы Чайкиной на три дня — и он исчез.

А вот на улице Южной велосипед украли из подъезда, где его на несколько часов оставил 30-летний гродненец. Сумма ущерба — 400 белорусских рублей.