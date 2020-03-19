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Нужный и полезный подарок

19.03.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

В нашей стране стало хорошей традицией гражданам, достигшим 14-летнего возраста, дарить книгу «Я – гражданин Республики Беларусь».

«Я – гражданин Республики Беларусь» – издание о нашей Родине, ее истории, государственном устройстве, неповторимой природе, национальных традициях и перспективах развития. Книга излагает статьи Конституции Республики Беларусь простым и понятным языком и приводит примеры её применения.
12 марта в рамках республиканской патриотиче-ской акции «Я – гражданин Беларуси» ко Дню Конституции Республики Беларусь в нашей гимназии учащимся восьмых, девятых классов в торжественной обстановке были вручены книги «Я – гражданин Республики Беларусь».

Нужный и полезный подарок

В мероприятии приняла участие первый секретарь Чашникской районной организации БРСМ В.В.Козлова, которая поздравила юных граждан со значимым событием в их жизни, пожелала быть успешными и вручила книги ребятам.
Гимназисты, получившие подарок, признались: книга «Я – гражданин Республики Беларусь» – эстетически оформленный подарок, замечательный учебник в помощь школьной программе по истории, обществоведению и литературе на оставшиеся годы учёбы.

Алина Клещенок,
учащаяся 8 класса
Чашникской гимназии.

 
 
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В нашей стране стало хорошей традицией гражданам, достигшим 14-летнего возраста, дарить книгу «Я – гражданин Республики Беларусь». «Я – гражданин
 
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