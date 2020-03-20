До -3°C и мокрый снег. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

В ближайшие дни март снова немного покапризничает: в субботу еще ничего, а вот в воскресенье гомельчане вспомнят зиму , обещает pogoda.by.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В субботу днем еще +7°C, но уже вечером заметно похолодает, поднимется ветер и пойдет мокрый снег.

А вот в воскресенье уже до минус трех, метель и порывы ветра до 19 м/с.

Хороших выходных, друзья, и пусть погода не испортит ваших планов!

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