Минприроды назвало самые чистые и грязные реки Беларуси

Источник материала: Tut.by

В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды назвали самые чистые и самые загрязненные реки Беларуси, по данным за 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

По данным наблюдений, наиболее загрязненными поверхностными водными объектами в прошлом году были:

река Свислочь в населенном пункте Королищевичи;

река Лошица в черте Минска;

река Плисса в районе Жодино (бассейн реки Днепр);

река Мухавец в районе Кобрина;

река Западный Буг у Речицы, населенных пунктов Новоселки и Томашовка;

река Лесная Правая у населенного пункта Каменюки;

река Рудавка (бассейн реки Западный Буг);

река Ясельда ниже и выше Березы;

река Морочь у населенного пункта Яськовичи;

река Льва;

река Горынь (бассейн реки Припять);

река Уша ниже Молодечно (бассейн реки Неман);

озеро Белое;

водохранилище Беловежская Пуща.

Самыми же чистыми по результатам мониторинга стали:

река Неман выше Столбцов;

река Свислочь в населенном пункте Сухая Долина;

река Беседь в населенном пункте Светиловичи;

река Ипуть;

река Припять ниже Пинска;

река Случь.

В Минприроды напомнили, что 22 марта во многих странах мира будут отмечать Всемирный день водных ресурсов, или Всемирный день воды. И для нашей страны этот день не является исключением.