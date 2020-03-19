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Минприроды назвало самые чистые и грязные реки Беларуси

19.03.2020 18:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды назвали самые чистые и самые загрязненные реки Беларуси, по данным за 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

По данным наблюдений, наиболее загрязненными поверхностными водными объектами в прошлом году были:

  • река Свислочь в населенном пункте Королищевичи;
  • река Лошица в черте Минска;
  • река Плисса в районе Жодино (бассейн реки Днепр);
  • река Мухавец в районе Кобрина;
  • река Западный Буг у Речицы, населенных пунктов Новоселки и Томашовка;
  • река Лесная Правая у населенного пункта Каменюки;
  • река Рудавка (бассейн реки Западный Буг);
  • река Ясельда ниже и выше Березы;
  • река Морочь у населенного пункта Яськовичи;
  • река Льва;
  • река Горынь (бассейн реки Припять);
  • река Уша ниже Молодечно (бассейн реки Неман);
  • озеро Белое;
  • водохранилище Беловежская Пуща.

Самыми же чистыми по результатам мониторинга стали:

  • река Неман выше Столбцов;
  • река Свислочь в населенном пункте Сухая Долина;
  • река Беседь в населенном пункте Светиловичи;
  • река Ипуть;
  • река Припять ниже Пинска;
  • река Случь.

В Минприроды напомнили, что 22 марта во многих странах мира будут отмечать Всемирный день водных ресурсов, или Всемирный день воды. И для нашей страны этот день не является исключением.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минприроды напомнили, что 22 марта во многих странах мира будут отмечать Всемирный день водных ресурсов, или Всемирный день воды. И для нашей страны этот день не...
 
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