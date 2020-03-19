|
Минприроды назвало самые чистые и грязные реки Беларуси
19.03.2020 18:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды назвали самые чистые и самые загрязненные реки Беларуси, по данным за 2019 год. Об этом
По данным наблюдений, наиболее загрязненными поверхностными водными объектами в прошлом году были:
Самыми же чистыми по результатам мониторинга стали:
В Минприроды напомнили, что 22 марта во многих странах мира будут отмечать Всемирный день водных ресурсов, или Всемирный день воды. И для нашей страны этот день не является исключением.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минприроды напомнили, что 22 марта во многих странах мира будут отмечать Всемирный день водных ресурсов, или Всемирный день воды. И для нашей страны этот день не...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)