|
В Пинске построят мусороперерабатывающий завод
20.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
На сегодня вторичные материальные ресурсы ЖКХ Пинска реализует по стране. Есть операторы, с которыми заключены договоры, в частности, по сбыту макулатуры, пластика, стекла. В прошлом году в городе открылось предприятие по переработке шин.
По словам директора ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Натальи Гринцевич, Правительством подписана концепция, предусматривающая строительство 28 мусороперерабатывающих комплексов в регионах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> К 2024 году в Пинске должен быть построен мусороперерабатывающий завод. Он будет обслуживать непосредственно столицу Полесья, Пинский и Ивановский районы. Об этом...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)