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В Пинске построят мусороперерабатывающий завод

20.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске построят мусороперерабатывающий завод
К 2024 году в Пинске должен быть построен мусороперерабатывающий завод. Он будет обслуживать непосредственно столицу Полесья, Пинский и Ивановский районы. Об этом сообщил генеральный директор КУПП «ЖКХ г. Пинска» Юрий Рыбак:

— На уровне облисполкома есть решение, в котором Пинск определен региональным оператором. В этом году должна быть разработана схема, которая учтет нюансы и технологию. Стоимость разработки около 70 тысяч рублей. Срок ввода в эксплуатацию — 2024 год, но мы на своем уровне ставим более жесткие задачи.

На сегодня вторичные материальные ресурсы ЖКХ Пинска реализует по стране. Есть операторы, с которыми заключены договоры, в частности, по сбыту макулатуры, пластика, стекла. В прошлом году в городе открылось предприятие по переработке шин.

По словам директора ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Натальи Гринцевич, Правительством подписана концепция, предусматривающая строительство 28 мусороперерабатывающих комплексов в регионах.

Александр МИТЮКОВ,
«СБ».

 
 
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