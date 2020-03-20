В Пинске построят мусороперерабатывающий завод

Источник материала: Полесская правда



К 2024 году в Пинске должен быть построен мусороперерабатывающий завод. Он будет обслуживать непосредственно столицу Полесья, Пинский и Ивановский районы. Об этом сообщил генеральный директор КУПП «ЖКХ г. Пинска» Юрий Рыбак:

— На уровне облисполкома есть решение, в котором Пинск определен региональным оператором. В этом году должна быть разработана схема, которая учтет нюансы и технологию. Стоимость разработки около 70 тысяч рублей. Срок ввода в эксплуатацию — 2024 год, но мы на своем уровне ставим более жесткие задачи.

На сегодня вторичные материальные ресурсы ЖКХ Пинска реализует по стране. Есть операторы, с которыми заключены договоры, в частности, по сбыту макулатуры, пластика, стекла. В прошлом году в городе открылось предприятие по переработке шин.

По словам директора ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Натальи Гринцевич, Правительством подписана концепция, предусматривающая строительство 28 мусороперерабатывающих комплексов в регионах.

Александр МИТЮКОВ,

«СБ».