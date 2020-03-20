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На Раковской срубили взрослые деревья - горожане за свои деньги купили саженцы и высадили их взамен

20.03.2020 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На исторической улице Раковской в феврале срубили три взрослых живописных дерева. Горожане за сутки собрали деньги на специальной платформе, купили саженцы, а вчера, 19 марта, высадили их на месте срубленных растений.


Саженцы, высаженные на Раковской. Фото: телеграм-канал #МотолькоПомоги: Минск

Вырубку трех деревьев в старом центре Минска «Зеленстрой Центрального района» объяснил так: растения были опасно наклонены в сторону зданий и проезжей части. Были в деревьях и большие дупла, из-за которых они могли упасть.

Тут же появилась петиция — ее авторы потребовали высадить новые взрослые саженцы взамен утраченных деревьев. Обращение собрало 544 подписи. Антон Мотолько запустил сбор денег на саженцы на площадке molamola.

— Нужную сумму собрали за сутки! Это очень здорово, — рассказал TUT.BY активист. — Минчанам не хватает зелени в городе. Такие истории отзываются очень близко, особенно когда идет речь про центральные улицы. Раковское предместье — по сути, самый центр старого Минска. И когда там спилили старые деревья, пошел резонанс в соцсетях и в СМИ — стало понятно, что люди поддержат тему с высадкой новых, даже если нужно будет собрать деньги. Так и оказалось.


Фото: телеграм-канал #МотолькоПомоги: Минск


Инициативу поддержали администрация Центрального района Минска, «Зеленстрой» и питомник «Красный клен».

В четверг 19 марта на Раковскую привезли три саженца красного клена (около пяти метров в высоту), а еще — черемуху (около 2,5 метра в высоту).

— Черемуха пока выглядит неказистой, но она будет разрастаться со временем. Когда зацветет весной, должно быть очень красиво, — отметил Антон Мотолько.

«Зеленстрой» помог с перевозкой саженцев из питомника, подготовил лунки. Вместе со специалистами организации высаживали деревья и несколько горожан, участвовавших в сборе денег.

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Теги: Минск
 
 
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На исторической улице Раковской в феврале срубили три взрослых живописных дерева. Горожане за сутки собрали деньги на специальной платформе, купили саженцы, а...
 
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