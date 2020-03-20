Мороз, снег и ветер. Погода в Могилеве в выходные

Источник материала: Tut.by

Считаете несправедливым, когда в рабочие дни тепло и светит солнце, а в выходные — холодает и поднимается ветер со снегом? Полностью вас поддерживаем. Но что поделать — похоже, за теплую зиму приходится расплачиваться так. Потому что в выходные в Могилеве погода испортится и из дома вам вряд ли захочется выходить. Возможно, это и к лучшему.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 20 марта, будет еще тепло и солнечно. На термометре — до +7 °С, на небе — облака и солнце.

В субботу все резко изменится: −3…+2 °С, пасмурно, порывистый ветер и весь день — снег, метель.

В воскресенье, 22 марта, мало что изменится: +3…+1 °С, снегопад — только в первой половине дня, а порывы ветра усилятся до 19 м/с.

В понедельник снег уже не обещают, но будет по-прежнему пасмурно, ветрено. Температура воздуха составит −2…+1 °С.

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