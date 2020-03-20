ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мороз, снег и ветер. Погода в Могилеве в выходные

20.03.2020 08:16 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Считаете несправедливым, когда в рабочие дни тепло и светит солнце, а в выходные — холодает и поднимается ветер со снегом? Полностью вас поддерживаем. Но что поделать — похоже, за теплую зиму приходится расплачиваться так. Потому что в выходные в Могилеве погода испортится и из дома вам вряд ли захочется выходить. Возможно, это и к лучшему.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 20 марта, будет еще тепло и солнечно. На термометре — до +7 °С, на небе — облака и солнце.

В субботу все резко изменится: −3…+2 °С, пасмурно, порывистый ветер и весь день — снег, метель.

В воскресенье, 22 марта, мало что изменится: +3…+1 °С, снегопад — только в первой половине дня, а порывы ветра усилятся до 19 м/с.

В понедельник снег уже не обещают, но будет по-прежнему пасмурно, ветрено. Температура воздуха составит −2…+1 °С.

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Похоже, март делает все, чтобы мы свободное время провели дома.
 
Новости дня
Новости общества
 
Опять похолодает. Погода в Гродно в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика