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В детской поликлинике Пинска начали принимать заказы на медвыписки и справки по Viber

20.03.2020 08:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Детская поликлиника организовала консультирование родителей в Viber, сообщает газета «Полесская правда» со ссылкой на администрацию медучреждения.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: unsplash.com

Через Viber родители могут оставить свою заявку на оформление выписки из медицинских документов или справки, а также получить другую консультацию.

Для этого необходимо добавить в контакты поликлинику по телефону +375 29 156−07−93 и отправить заявку, в которой необходимо указать ФИО, дату рождения ребенка, адрес проживания, цель выдачи документа и оставить свои контактные данные.

В администрации детской поликлиники также напомнили, что сейчас здесь действует временное ограничение приема детей с повышенной температурой — таким необходимо вызывать врача на дом.

 
 
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