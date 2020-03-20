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В детской поликлинике Пинска начали принимать заказы на медвыписки и справки по Viber
20.03.2020 08:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Детская поликлиника организовала консультирование родителей в Viber, сообщает газета
Через Viber родители могут оставить свою заявку на оформление выписки из медицинских документов или справки, а также получить другую консультацию.
Для этого необходимо добавить в контакты поликлинику по телефону +375 29 156−07−93 и отправить заявку, в которой необходимо указать ФИО, дату рождения ребенка, адрес проживания, цель выдачи документа и оставить свои контактные данные.
В администрации детской поликлиники также напомнили, что сейчас здесь действует временное ограничение приема детей с повышенной температурой — таким необходимо вызывать врача на дом.
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Также через мессенджер можно проконсультироваться со специалистом.
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