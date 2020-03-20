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Кровоточит десна? Что делать?

20.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

   Гингивит – это заболевание, при котором воспаляется десна окружающая зуб. Главным признаком этого заболевания является кровоточивость десен, может быть неприятный запах, дискомфорт. То есть кровоточивость - не норма, а состояние, требующее лечения, обращения к врачу-периодонтологу.

   Наиболее часто гингивит (80% случаев) встречается у детей старше 10 лет. Стоит отметить, что данное заболевание – начальная стадия воспалительного процесса, при котором не происходит необратимых изменений в тканях, окружающих зуб. Своевременное лечение у специалиста приводит к излечению на данном этапе.

   Но, если проблему запустить, то воспаление перейдет в более тяжелую форму – парадонтит. При нем происходят необратимые изменения в тканях, окружающих зуб: разрушается постепенно связка, удерживающая зуб, рассасывается костная ткань, постепенно расшатываются зубы.

   Но и на этой стадии заболевания десны можно добиться стабилизации процесса при своевременном обращении к врачу-специалисту.

   Теперь необходимо поговорить о причинах возникновения воспаления в десне.

   Основной причиной является неправильная гигиена полости рта или полное ее отсутствие. Из-за этого на эмали накапливаются зубные отложения и налет. Это, в свою очередь, провоцирует появление бактерий, что и является основной причиной воспаления. Статистика показывает: почти в 90% случаев гингивит развивается из-за скопления микробов в ротовой полости.

   Причиной возникновения этого заболевания может служить также ношение брекетов и пластин. Они являются идеальным местом для появления микробов, а потому требуют специального ухода. В противном случае происходит воспаление десны.

   Следующей причиной является кариес. При кариесе происходит разрушение зубной эмали. Именно это является источником распространения инфекции, что приводит к воспалению, то есть к гингивиту. Неправильное или некачественное пломбирование зубов может также стать причиной воспаления.

   Причиной возникновения гингивита могут быть болезни желудочно-кишечного тракта, сердечнососудистой системы, сахарный диабет, перенесенные инфекционные заболевания, гормональные нарушения в организме, повреждения слизистой в ротовой полости и другое.

   Поэтому профилактика заболеваний периодонта имеет большое значение. Поскольку нарушение правил гигиены ротовой полости считается одной из главных причин заболеваний зубов, то важно тщательно придерживаться правил гигиены.

Л.Г. КЛЫБИК, заведующий отделением №2  стоматологической поликлиникой

 
 
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Хорошо ли это, когда кровоточит десна? Основным и начальным заболеванием тканей периодонта (т.е. тканей, окружающих зуб) является гингивит.
 
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