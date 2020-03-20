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Опять похолодает. Погода в Гродно в выходные
20.03.2020 08:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно в выходные опять похолодает. Видимо, зима решила напомнить о себе. Также будет ветрено, но без осадков,
В субботу днем — +1…3°C. Все время — серо и очень ветрено. Вечером заморозки до -2°C.
В воскресенье ночью — заморозки. Днем — сплошная облачность и ветер, температура воздуха 0…+2°C.
Хороших выходных!
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В Гродно в выходные опять похолодает. Видимо, зима решила напомнить немного о себе. Будет ветрено, но без осадков.
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