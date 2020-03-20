Опять похолодает. Погода в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

В Гродно в выходные опять похолодает. Видимо, зима решила напомнить о себе. Также будет ветрено, но без осадков, обещает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В субботу днем — +1…3°C. Все время — серо и очень ветрено. Вечером заморозки до -2°C.

В воскресенье ночью — заморозки. Днем — сплошная облачность и ветер, температура воздуха 0…+2°C.

Хороших выходных!

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