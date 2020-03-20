Увы, не погреемся. Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе рабочие будни были теплыми, а выходные холодными. История повторяется: уже в субботу похолодает, прогнозирует Белгидромет.



В Витебске цветет ветреница. Фото: Ольга Буракова

В субботу днем 0…+2 °С. Но уже к вечеру столбик термометра опустится до -3°С. Утром в прогнозе снег, метель. Будет ветрено.

В воскресенье ночью до 4 градусов мороза, днем — около нуля. Без осадков, облачно, порывистый ветер.

Хороших выходных, друзья, и пусть погода не испортит ваших планов!

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