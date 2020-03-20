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Увы, не погреемся. Погода в Витебске в выходные
20.03.2020 08:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На прошлой неделе рабочие будни были теплыми, а выходные холодными. История повторяется: уже в субботу похолодает,
В субботу днем 0…+2 °С. Но уже к вечеру столбик термометра опустится до -3°С. Утром в прогнозе снег, метель. Будет ветрено.
В воскресенье ночью до 4 градусов мороза, днем — около нуля. Без осадков, облачно, порывистый ветер.
Хороших выходных, друзья, и пусть погода не испортит ваших планов!
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На прошлой неделе рабочие будни были теплыми, а выходные холодными. История повторяется.
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