Доставайте пуховики. В выходные в Бресте резко похолодает

Источник материала: Tut.by

В выходные в Бресте ожидается мокрый снег и похолодание, сообщает pogoda.by .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В субботу утром будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +4°С. Во второй половине дня небо затянет тучами, но осадков не обещают. Столбик термометра поднимется до +6°С.

А вот в воскресенье утром похолодает до -4°С. После обеда будет переменная облачность и мокрый снег. Температура воздуха — около 0 °C днем и -2°С вечером.

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