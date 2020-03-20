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Доставайте пуховики. В выходные в Бресте резко похолодает
20.03.2020 07:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные в Бресте ожидается мокрый снег и похолодание, сообщает
В субботу утром будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +4°С. Во второй половине дня небо затянет тучами, но осадков не обещают. Столбик термометра поднимется до +6°С.
А вот в воскресенье утром похолодает до -4°С. После обеда будет переменная облачность и мокрый снег. Температура воздуха — около 0 °C днем и -2°С вечером.
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В воскресенье - до 4 градусов мороза!
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