С весной что-то пошло не так: гололед и мороз до -10 на выходных

похолодает. Мы уже успели привыкнуть за последние месяцы, что плюсовая температура зимой — это уже нормально, как и к тому факту, что снежные сугробы почти что стали ностальгией. Но климат, похоже, решил таки возместить зимние потери: в ближайшие дни в Беларуси существенно

сайт Белгидромета, в ночные и утренние часы 21 марта в субботу на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура в ближайшие дни опуститься до уровня 0 плюс 3. Между тем в некоторых местах по республике возможны ночные заморозки до минус 10 по Цельсию. Как сообщаетБелгидромета, в ночные и утренние часы 21 марта в субботу на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура в ближайшие дни опуститься до уровня 0 плюс 3. Между тем в некоторых местах по республике возможны ночные заморозки до минус 10 по Цельсию.

Такое похолодание вызвано приходом на территорию страны холодного атмосферного фронта. Антициклон будет определять погоду в следующие 5-7 дней, и покинет Беларусь только к следующему уик-энду