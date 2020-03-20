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БРСМ организовал работу горячих телефонных линий для пожилых людей
20.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
«На первом этапе работы горячих линий наши волонтеры смогут подсказать пожилым телефоны территориальных центров социального обслуживания населения, гигиены и эпидемиологии, близлежащих учреждений здравоохранения. Если линия вызываемого абонента будет долго занята, то наши волонтеры помогут оперативно получить обратную связь», – отметили в районной организации БРСМ.
Кроме того, по желанию пожилых людей активисты союза молодежи помогут им через интернет заказать товары первой необходимости.
Молодежная горячая линия будут работать ежедневно, кроме воскресенья, с 9.00 до 18.00. Телефон молодёжной горячей линии 8(0165) 61-71-88.
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