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БРСМ организовал работу горячих телефонных линий для пожилых людей

20.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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БРСМ организовал работу горячих телефонных линий для пожилых людей
Горячая телефонная линия создаётся для информационной помощи одиноким пожилым людям в возрасте от 65 лет. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в Пинском РК ОО «БРСМ».

«На первом этапе работы горячих линий наши волонтеры смогут подсказать пожилым телефоны территориальных центров социального обслуживания населения, гигиены и эпидемиологии, близлежащих учреждений здравоохранения. Если линия вызываемого абонента будет долго занята, то наши волонтеры помогут оперативно получить обратную связь», – отметили в районной организации БРСМ.

Кроме того, по желанию пожилых людей активисты союза молодежи помогут им через интернет заказать товары первой необходимости.

Молодежная горячая линия будут работать ежедневно, кроме воскресенья, с 9.00 до 18.00. Телефон молодёжной горячей линии 8(0165) 61-71-88.

 
 
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> Горячая телефонная линия создаётся для информационной помощи одиноким пожилым людям в возрасте от 65 лет. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в Пинском РК ОО...
 
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