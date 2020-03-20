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Минских милиционеров осудили за коррупцию, в обвинении - велосипед и около 755 рублей
20.03.2020 19:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
20 марта Минский городской суд вынес приговор в отношении трех бывших сотрудников милиции, они
Андрей Сечковский проработал в милиции более 15 лет, был начальником городского отделения милиции № 1 Фрунзенского района. Тарас Вдовенко проработал в органах более 10 лет, был заместителем Сечковского. Павел Давидович был простым оперативником. Вместе с ними на скамье подсудимых двое минчан — Александр Борбат и Артур Полинский, оба более пяти раз судимы, оба употребляли наркотики, оба после освобождения были на контроле в милиции.
Вопросы к обвиняемым милиционерам возникли в 2018 году — со стороны Управления собственной безопасности. И вопрос касался проверок по находкам в общественных местах.
По закону, если вы нашли кошелек, велосипед или другое имущество, нужно сообщить об этом в милицию и передать туда находку. Сотрудники милиции должны установить хозяина и передать ему найденное.
Однако Сечковский, по версии следствия, вместе с подчиненными и подельниками присвоил это самое имущество — зажим с 275 рублями, зажим с 200 долларами и велосипед. В обвинении указано, что начальник ГОМ вызывал к себе ранее судимых граждан, которые были на контроле в милиции, просил их писать заявление, что это якобы они потеряли деньги и велосипед, после чего имущество распределяли между соучастниками. Роль Вдовенко и Давидовича была, по версии следствия, в том, чтобы подтвердить по документам, что собственники утерянного имущества действительно найдены. Ранее судимые «помощники», в отличие от бывших милиционеров, вину признали полностью и дали показания против правоохранителей. Те, в свою очередь, заявили, что их оговорили.
В итоге суд признал, что все пять фигурантов дела виновны и назначил Андрею Сечковскому 5 лет лишения свободы, Тарасу Вдовенку 4 года лишения свободы, Павлу Давидовичу — один год ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, Александру Борбату и Артуру Полинскому — по 3 года лишения свободы каждому. Полинский также обязан пройти лечение от наркомании, а бывшие милиционеры лишены специальных званий.
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Бывшие сотрудники приговорены к разным срокам - от 1 года химии до 5 лет лишения свободы.
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