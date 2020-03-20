Оплатить проезд в минском метро можно будет при помощи системы распознавания лиц

Источник материала: Tut.by

Оплату проезда в метро при помощи системы распознавания лиц введут в тестовом режиме в ближайшие месяцы. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на заместителя председателя Мингорисполкома Александра Дороховича.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— С банком, который реализует проект, уже проведена предварительная работа, прошли переговоры, достигнуто взаимопонимание по этому вопросу. Сперва система заработает на одном из турникетов, тестировать ее будут сами работники банка. Только после того как она станет работать безупречно, предложим воспользоваться новой функцией пассажирам, — уточнил Дорохович.

В общих чертах суть ноу-хау такова: портрет пассажира привязывается к его банковской карточке. Когда человек проходит через турникет, его лицо автоматически фиксируется камерой, распознается с помощью специальной системы по 120 точкам. В результате с банковской карты списывается стоимость поездки и турникет открывается.

Заметим, подобные системы сейчас тестируются в метрополитене Москвы и уже внедрены в одном из городов Китая.