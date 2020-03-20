На одном из госпредприятий Гродненщины организовали закупку по завышенным ценам. Ущерб - 50 тысяч

Источник материала: Tut.by

В Гродненской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела снабжения одного из деревообрабатывающих госпредприятий региона. Его подозревают в превышении полномочий, сообщает КГК.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По версии следствия, мужчина организовал закупку товаров у коммерческой фирмы из Минска по завышенной цене и тем самым нанес предприятию ущерб в размере более 50 тысяч рублей.

Нарушения выявили сотрудники КГК и прокуратуры во время контроля за выполнением Государственной программы «Белорусский лес».

Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение власти или служебных полномочий». Подозреваемому грозит наказание от трех до 10 лет лишения свободы.