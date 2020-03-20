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На одном из госпредприятий Гродненщины организовали закупку по завышенным ценам. Ущерб - 50 тысяч
20.03.2020 18:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродненской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела снабжения одного из деревообрабатывающих госпредприятий региона. Его подозревают в превышении полномочий,
По версии следствия, мужчина организовал закупку товаров у коммерческой фирмы из Минска по завышенной цене и тем самым нанес предприятию ущерб в размере более 50 тысяч рублей.
Нарушения выявили сотрудники КГК и прокуратуры во время контроля за выполнением Государственной программы «Белорусский лес».
Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение власти или служебных полномочий». Подозреваемому грозит наказание от трех до 10 лет лишения свободы.
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В Гродненской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела снабжения одного из деревообрабатывающих госпредприятий региона, который...
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