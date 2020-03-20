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На одном из госпредприятий Гродненщины организовали закупку по завышенным ценам. Ущерб - 50 тысяч

20.03.2020 18:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродненской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела снабжения одного из деревообрабатывающих госпредприятий региона. Его подозревают в превышении полномочий, сообщает КГК.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По версии следствия, мужчина организовал закупку товаров у коммерческой фирмы из Минска по завышенной цене и тем самым нанес предприятию ущерб в размере более 50 тысяч рублей.

Нарушения выявили сотрудники КГК и прокуратуры во время контроля за выполнением Государственной программы «Белорусский лес».

Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение власти или служебных полномочий». Подозреваемому грозит наказание от трех до 10 лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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В Гродненской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела снабжения одного из деревообрабатывающих госпредприятий региона, который...
 
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