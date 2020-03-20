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БелЖД пустит поезд, который заберет белорусов из Украины и Латвии

20.03.2020 18:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

21 марта из Киева в Ригу отправится поезд, который доставит на родину белорусов, остающихся в Украине из-за закрытых границ. Из Риги в Киев поезд отправится 22 марта, и он заберет наших граждан, которые не успели покинуть Латвию. По территории Литвы поезд пройдет без остановки.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Пресс-служба Белорусской железной дороги сообщает, что по территории Беларуси поезд проследует с остановками на станциях Словечно, Калинковичи, Светлогорск-на-Березине, Жлобин, Бобруйск, Осиповичи-1, Минск-Пассажирский, Молодечно, Сморгонь, Гудогай.

Важно: поезд отправляют, чтобы вывезти пассажиров из стран, которые временно закрыли границы, въехать в Украину или Латвию на нем нельзя, по территории Литвы поезд пройдет без остановок. До 23 марта с территории Литвы белорусы могут выехать на автомобилях или пройти границу пешком.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить на сайте БелЖД, в железнодорожных кассах и по телефону 105.

 
Теги: Минск
 
 
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По территории Литвы поезд пройдет без остановки.
 
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