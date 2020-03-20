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Белорусов в Индии и Шри-Ланке срочно просит откликнуться наше посольство в Индии: организуется эвакуация

20.03.2020 22:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусов, находящихся в Индии и Шри-Ланке, просит срочно откликнуться посольство Беларуси в Индии для организации эвакуации. Соответствующее объявление размещено на официальной странице посольства в Facebook.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

 — Информируем вас о том, что ввиду сложной ситуации, сложившейся с возвращением белорусских граждан в связи с ограничительными мерами на фоне пандемии COVID-19, в настоящий момент прорабатывается возможность эвакуации всех белорусских граждан с территории Индии (штат Гоа и Нью-Дели) и Шри-Ланки (Коломбо) в Республику Беларусь белорусскими авиабортами, — говорится в сообщении.

Для эвакуации граждане Республики Беларусь должны:

1) найти свое имя в списке подтверждения посольства (см. ссылку) или добавить его в случае отсутствия ваших данных;

2) подтвердить ваш контактный номер для оперативной связи и быть постоянно доступными для звонков либо сообщений;

3) подтвердить вашу точку эвакуации (Даболим/Нью-Дели/Коломбо) и прибыть в точку эвакуации за 3 часа до объявленного времени убытия;

4) направить дополнительно личные данные (8 пунктов — Ф. И. О.; дата рождения; номер паспорта; срок действия визы; наименование туроператора (в случае организованного отдыха); данные ранее запланированного перелета; место текущего пребывания; контактные телефоны) с пометкой «НА БЕЛАРУСЬ ИЗ ГОА — Ф. И. О.» / «НА БЕЛАРУСЬ ИЗ ДЕЛИ — Ф. И. О.» / «НА БЕЛАРУСЬ ИЗ КОЛОМБО — Ф. И. О.» в теме письма на электронный адрес посольства: india@mfa.gov.by.

— В случае сознательного отказа от эвакуации либо непредоставления полных данных / неявки в точку эвакуации убытие из Индии и Шри-Ланки будет являться задачей самих граждан, — предупреждает посольство.

Решение вопроса с белорусскими гражданами на территории Мальдив и Непала будет продолжено после эвакуации основных групп из Индии и Шри-Ланки.

Контакты для связи: дежурный дипломат — третий секретарь Мисюра Андрей Владимирович +919−999−466−445 (только звонки); +918−527−415−859; первый секретарь (консульские вопросы) Вонсяк Олег Михайлович +919−711−520−234.

 
 
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- В случае сознательного отказа от эвакуации либо непредоставления полных данных / неявки в точку эвакуации убытие из Индии и Шри-Ланки будет являться задачей...
 
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