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В спортивном зале гимназии прошел турнир по волейболу среди женских команд

21.03.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В спортивном зале гимназии райцентра 16 марта прошел турнир по волейболу среди женских команд.

В спортивном зале гимназии прошел турнир по волейболу среди женских команд

В упорной борьбе третье место заняла команда гимназии, на вторую ступеньку пьедестала поднялись волейболистки Коммунаровской школы. Победителем турнира признана команда СП «АМИПАК»-ОАО. Организаторами соревнования выступили отдел образования, спорта и туризма райисполкома и РФСК «Урожай».

В спортивном зале гимназии прошел турнир по волейболу среди женских команд
В спортивном зале гимназии прошел турнир по волейболу среди женских команд
В спортивном зале гимназии прошел турнир по волейболу среди женских команд

Как отметил председатель РФСК «Урожай» Олег Еченко, все игры проходили динамично, ярко, зрелищно, девушки продемонстрировали свое мастерство и были достойны победы. А болельщики не только с азартом поддерживали участниц, но и получили массу положительных эмоций и хорошее настроение.

Наталья НИКОЛАЕВА

 

 
 
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В спортивном зале гимназии райцентра 16 марта прошел турнир по волейболу среди женских команд. В упорной борьбе третье место заняла команда...
 
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