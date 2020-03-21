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Белорусы стали счастливее: в мировом рейтинге счастья страна поднялась сразу на 6 пунктов

21.03.2020 08:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь заняла 75-е место в рейтинге счастливых стран мира. Годом ранее мы были на 81-м месте. Подъем произошел впервые за последние пять лет — до этого мы стабильно становились все несчастнее.


Фото: Reuters

В ежегодном рейтинге World Happiness Report 2020 Беларусь заняла 75-е место. По сравнению с прошлым годом, страна поднялась на 6 пунктов вверх. Последние шесть лет мы теряли позиции в рейтинге и опустились с 59-го места до 81-го в 2019 году.

Самой счастливой страной мира третий год подряд называют Финляндию. Эксперты отмечают в этой стране безопасную окружающую среду, высокий уровень социального доверия, честность властей. В топ-5 также Дания, Швейцария, Исландия и Норвегия.

Страны-соседки Беларуси в этом рейтинге все расположились выше. Литва на 41-м месте, Польша — 43-я, Россия — 73-я. Лишь Украина во второй сотне — 123-я.

Исследование издается под эгидой ООН. Исследователи оценивают, насколько счастливы граждане 156 стран. Рейтинг учитывает собственные оценки людьми их жизни, а также доходы населения, продолжительность жизни, восприятие коррупции, социальную поддержку, свободу выбора и другие показатели.

 
 
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Самой счастливой страной мира третий год подряд называют Финляндию. Эксперты отмечают в этой стране безопасную окружающую среду, высокий уровень социального...
 
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