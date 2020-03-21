Народные приметы на 21 марта

Источник материала: Газета Авангард

Известно, что 21 марта отмечают день весеннего равноденствия, или же, как его еще называют — весенний солнцеворот. Это событие считают настоящим началом весеннего периода. Говорят, что в это время жаворонки возвращаются домой. Этот день посвящается вербе, народ говорил, что ее ветки могут изгнать из жилища тяжесть. Издревле вербой хлестали тело для легкости. Когда голова болит, то ветку вербы разминали, клали под платок, на голову, и головная боль отступала.





Перед этим днем представительницы прекрасного пола вместе с матерями ходили в лес и на берега рек, а затем приносили домой серебристые ветки. Верба обладала «охранной силой». Однако с этим растением связаны и весьма неприятные события.

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