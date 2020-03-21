Всемирный день воды отмечается 22 марта

Источник материала: Полесская правда



Генеральной Ассамблеей ООН день 22 марта объявлен Всемирным днем водных ресурсов.

– И для Беларуси этот день не является исключением, он помогает привлечь внимание к существующим экологическим проблемам состояния водных объектов и в целом напоминает о важности воды и бережном ее использовании, – отметила в беседе с корреспондентом pinsknews.by инспектор Пинской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Екатерина Громова.

Чистая вода – глобальная проблема человечества. Природа щедро одарила Беларусь поверхностными и подземными водными ресурсами. Водные ресурсы нашей страны достаточны для удовлетворения современных и перспективных потребностей. Однако, они не безграничны, а наше здоровье и жизнь напрямую зависят от количества и качества используемой воды.

Важным направлением в области охраны и использования водных ресурсов является улучшение экологического состояния (статуса) поверхностных водных объектов. По данным наблюдений 2019 г. наиболее чистыми поверхностными водными объектами являются: р. Неман выше г. Столбцы, р. Свислочь н.п. Сухая Долина, р. Беседь н.п. Светиловичи, р. Ипуть, р. Случь. и наша р. Припять ниже г. Пинск.

– Понимая, что с водой связан широкий круг вопросов, начиная с базовых составляющих благосостояния человека и заканчивая вопросами экономического развития Республики Беларусь, отмечая Всемирный день воды, люди должны уделять внимание охране водных ресурсов и их рациональному использованию, от которых мы все вместе зависим, — подытожила Екатерина Громова.