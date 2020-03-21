На Минщине запланированы электронные ярмарки вакансий

25 марта электронные ярмарки пройдут в Слуцком районе,
26 – в Борисовском и Крупском,
27 – в Березинском,
30 – в Воложинском, Молодечненском и Червенском.
Мероприятия будут организованы на едином ресурсе
Граждане смогут задать нанимателям вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и приглашение на собеседование в режиме реального времени.
Обращаем внимание, что информация о наличии свободных рабочих мест (вакансий), в том числе с предоставлением жилья, в разрезе областей, районов, предприятий и специальностей с указанием заработной платы находятся в постоянном доступе на информационном Портале государственной службы занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь