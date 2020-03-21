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На Минщине запланированы электронные ярмарки вакансий

21.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

25 марта электронные ярмарки пройдут в Слуцком районе,

26 – в Борисовском и Крупском,

27 – в Березинском,

30 – в Воложинском, Молодечненском и Червенском.

Мероприятия будут организованы на едином ресурсе

www.e-vacancy.by.

Граждане смогут задать нанимателям вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и приглашение на собеседование в режиме реального времени.

Обращаем внимание, что информация о наличии свободных рабочих мест (вакансий), в том числе с предоставлением жилья, в разрезе областей, районов, предприятий и специальностей с указанием заработной платы находятся в постоянном доступе на информационном Портале государственной службы занятости Министерства труда  и социальной защиты Республики Беларусь www.gsz.gov.by

 
 
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В марте электронные ярмарки вакансий запланированы в Березинском, Борисовском, Воложинском, Крупском, Молодечненском, Слуцком и Червенском районах.
 
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