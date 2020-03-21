На Минщине запланированы электронные ярмарки вакансий

Источник материала: Единство

25 марта электронные ярмарки пройдут в Слуцком районе,

26 – в Борисовском и Крупском,

27 – в Березинском,

30 – в Воложинском, Молодечненском и Червенском.

Мероприятия будут организованы на едином ресурсе

www.e-vacancy.by .

Граждане смогут задать нанимателям вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и приглашение на собеседование в режиме реального времени.