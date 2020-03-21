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Эффективные методы дрессировки кошки: советы эксперта

21.03.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Существует множество методов дрессировки кошек, несмотря на сложившееся мнение о том, что кошки слишком своенравные существа, чтобы поддаваться обучению.

На самом деле некоторым вещам можно научить любую кошку, даже самую независимую.

Эффективные методы дрессировки кошки: советы эксперта

Для демонстрации методов приведем пример того, как перевоспитать питомца, если он боится корзины для переноски.

Первый метод

Наказание – не самый удачный метод воспитания кошки.

Если вы будете насильно вытаскивать кошку из-под дивана и заталкивать бедное животное в переноску, то вы вряд ли добьетесь чего-то, кроме еще большей ненависти вашего питомца к корзине.

Второй метод

Негативное подкрепление. Суть его заключается в том, чтобы воссоздать негативную ситуацию для кошки, в результате которой она должна почувствовать, что внутри корзинки ей будет безопаснее, чем снаружи.

Вы можете сами встать на четвереньки позади кошки, рычать, шипеть на нее, но должны сразу же прекратить атаку, как только животное окажется в переноске.

Коту может даже показаться, что это вы оказались в клетке, а не он.

Такой психологический прием нацелен на закрепление у кота рефлекса: неприятный возбудитель исчезает, как только животное изменяет свое поведение и заходит в переноску.

Метод в целом может быть эффективен, но вряд ли впоследствии у вашего питомца появится самостоятельное желание зайти в переноску.

Именно поэтому наиболее приемлемым считается положительное подкрепление. Здесь вашей задачей будет поощрение питомца за каждое правильное действие в сторону изменения его поведения.

Тем самым вы будете заставлять животное стремиться к получению поощрения вновь и вновь.

Вы можете купить новую сумку для переноски, положить в нее любимую подушечку вашей кошки или игрушку, чтобы переноска внушала ей больше доверия.

Играйте со своим любимцем около переноски, чтобы он быстрее привыкал к ней. Не забывайте хвалить, гладить кошку, давать ей любимое лакомство каждый раз, как она заходит самостоятельно в переноску.

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Существует множество методов дрессировки кошек, несмотря на сложившееся мнение о том, что кошки слишком своенравные существа, чтобы поддаваться...
 
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