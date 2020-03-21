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Новый интерактивный проект ФПБ позволит не выходя из дома получить консультацию юриста в области трудового права
21.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Вы находитесь в декрете, но хотели бы дополнительно работать? Что такое испытательный срок? За что вы можете получить дисциплинарные взыскания и какие они повлекут за собой последствия? На эти и другие вопросы в новом
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Новый интерактивный проект ФПБ позволит не выходя из дома получить консультацию юриста в области трудового права
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