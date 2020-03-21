Новый интерактивный проект ФПБ позволит не выходя из дома получить консультацию юриста в области трудового права

Источник материала: Полесская правда



Официальный сайт Федерации профсоюзов Беларуси запускает новый интерактивный проект «Юристы советуют бесплатно», благодаря которому любой желающий сможет получит ответы на волнующие вопросы в области трудового права не выходя из дома.

Вы находитесь в декрете, но хотели бы дополнительно работать? Что такое испытательный срок? За что вы можете получить дисциплинарные взыскания и какие они повлекут за собой последствия? На эти и другие вопросы в новом цикле программ ответят юристы ФПБ – квалифицированные эксперты с богатым опытом, которые помогут вам не только сориентироваться в спорной ситуации на рабочем месте, но и принять верное решение, а также выработать правильный алгоритм дальнейших действий.