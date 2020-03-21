Что нужно знать, если вы хотите взять ребенка-сироту в семью

Источник материала: Полымя

На 1 января 2020 года на учете в управлении образования Кореличского райисполкома состоит 41 ребенок-сирота и ребенок, оставшийся без попечения родителей, которые находятся на воспитании в замещающих семьях. Из них двое круглых сирот.





Семейные формы устройства детей-сирот представлены 16 опекунскими семьями, в которых воспитывается 21 ребенок, и 13 приемными семьями, в которых живут 20 детей. Обязанности по воспитанию и содержанию детей выполняют 16 опекунов (попечителей) и 13 приемных родителей.

Все опекуны (попечители), приемные родители получают ежемесячные денежные выплаты на содержание подопечных в размерах, установленных законодательством: на ребенка до 6-летнего возраста — 261,11 руб., ребенка с 6-ти лет — 279,03 руб. Размер денежных средств на бытовые нужды составляет 21,55 руб. Кроме этого, 2 попечителя и 6 приемных родителей получают на 8 подопечных пенсионные выплаты по случаю потери кормильца.

Ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям), приемным родителям на содержание подопечных производятся управлением образования 5 числа каждого месяца путем зачисления на банковскую карту. Пенсионные выплаты производятся ежемесячно путем зачисления денежных средств на открытые опекунами банковские вклады на имя подопечного в белорусских рублях «Попечение».

Приемные родители являются работниками управления образования и за выполняемую работу по воспитанию детей получают заработную плату. Среднемесячная заработная плата приемного родителя, воспитывающего 1 ребенка, в 2019 году составляла 505,68 руб., за январь 2020 г. — 562,03 руб.

В заработную плату приемного родителя входят следующие доплаты: за стаж; за сельскую местность 20%; за сложность выполняемой работы. Доплата устанавливается приемному родителю в приемной семье в зависимости от численности детей, взятых на воспитание, от базовой ставки (180 руб.) в следующих размерах: на 1 ребенка — 10%, на 2 детей — 30%, на 3 детей — 50%, на 4 детей — 70%; за особые условия труда — 20%.

Ежегодно, до 1 февраля, в соответствии с требованиями Положения о порядке управления имуществом подопечных, всеми опекунами (попечителями) и приемными родителями в сектор по охране детства предоставляется итоговый отчет установленной формы о расходовании денежных средств, выплачиваемых на содержание подопечных, хранении имущества подопечного и управлении им с приложением оправдательных документов и товарных чеков.

Алла ГОЛУШКО,

главный специалист управления образования Кореличского райисполкома