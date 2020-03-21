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Лучшие по профессии — 2019: лесник Александр Муха

21.03.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Лучшие по профессии — 2019: лесник Александр Муха
На работу в Глусский лесхоз Александр Муха пришел после армии да так здесь и остался. Сначала был станочником по производству щепы, затем перешел в Глусское лесничество, и стал лесником, было это в далеком 1993 году, пробовал себя в роли вальщика леса, правда, недолго, пару лет, и вновь вернулся к уходу за лесом. Если посчитать, то в общей сложности из 28 лет, отданных Глусскому лесхозу, лесником Александр Муха работает ни много ни мало — четверть века. Стоит ли удивляться, что по итогам работы за 2019 год именно он признан лучшим работником лесного хозяйства и этим заслужил звание лучшего по профессии. И здесь не тот случай, когда количество переходит в качество просто по закону диалектики. Здесь качество его работы обусловлено не только солидным 25-летним стажем, но и отношением к делу. Александр Михайлович из тех людей, что умеют рационально организовать свой труд, проявляют настойчивость в достижении цели, он дисциплинированный и исполнительный, задания выполняет и перевыполняет. Так сказал о нем заместитель директора Глусского лесхоза по идеологической работе Иван Вергун. В частности, с заготовкой древесины в минувшем году справился на 108 процентов, с посадкой леса — на 105,5, с уходом в молодняках — более чем на 122 процента. Именно его, лесника Александра Муху, направляют на валку сухих деревьев во время субботников и знают, что работа будет выполнена качественно, в полном объеме и с соблюдением требований безопасности. Впрочем, как ловко Александр Михайлович управляется с бензопилой, глусчане могли видеть сами — во время показательных выступлений вальщиков леса на районных «дожинках». Что говорить — профессионал, каких поискать. Кому-то, чтобы найти себя, приходится сменить не одно место работы, попробовать не одно занятие, у Александра Михайловича это получилось с первой попытки. И здесь не просто везение — здесь его человеческая и профессиональная основательность, серьезный подход к делу, к жизни вообще.

 
 
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На работу в Глусский лесхоз Александр Муха пришел после армии да так здесь и остался. Сначала был станочником по производству щепы, затем перешел в Глусское...
 
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