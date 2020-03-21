Президент - о туристах: «Тем, кто выехал после наших предупреждений, - никаких чартеров»

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам работы белорусских НПЗ поинтересовался, как идет работа по возвращению домой белорусов, которые оказались за рубежом в сложной ситуации из-за принятия рядом стран ограничительных мер. Он отметил, что при необходимости можно отправить чартер за нашими гражданами, но это не касается тех, кто уехал на отдых, зная, что в мире сложная обстановка из-за пандемии.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президент отметил, что в некоторых азиатских государствах проблемы возникают на ровном месте: белорусов просто не пускают на обратные рейсы, организованные российскими авиакомпаниями, передает пресс-служба главы государства.

— Знаю, в Индии проблемы возникли, при том, удивительно, на ровном месте. Белорусы, находящиеся на отдыхе в Индии, взяли билеты на обратный рейс на российские самолеты. Но их просто выпихивают из салона, не берут на борт. Давайте рассмотрим этот вопрос не просто упрощенно — мы пошлем чартер и заберем. У человека есть билет, его надо доставить туда, до какого пункта у него билет. Там билеты до Москвы. А с Москвы уже будем думать, как забирать наших людей. Да, мы можем забрать их из Индии, но кто будет потом компенсировать потери людям за эти билеты и чартерам, которые мы туда пошлем. Тут тоже не надо паники. Надо спокойно, юридически выверенно разбираться по всем вопросам, — сказал Лукашенко.

Президент обратил внимание, что многие белорусы улетели на отдых, зная, что в мире сложная обстановка из-за пандемии и многие страны закрывают свои границы.

— Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений, — никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехалиарства. Я понимаю, бывают случаи, когда надо выехать, решить какие-то вопросы. Но это единичные. Их почти нет. С МИД пусть согласовывают, выезжают, тогда мы будем за них отвечать, — заявил глава государства.

Напомним, из-за закрытия границ многими государствами, в том числе и Россией, сотни белорусских туристов не могут вернуться на родину. 20 марта более ста белорусских туристов, которые застряли в аэропорту Внуково, вернулись домой. Чтобы попасть из России в Беларусь, некоторым из них пришлось больше двух суток провести в дороге. Проблема в том, что из Внукова не было возможности улететь в Минск. Чтобы помочь им, из Беларуси за ними летал самолет «Белавиа».

Но многие еще не могут покинуть Таиланд, Индию, Канарские острова и другие страны. По данным Минспорта и туризма, на сегодня за границей находятся около 3,5 тысячи белорусских организованных туристов, которые хотят попасть на родину.

МИД и Минспорта и туризма не раз выступали с рекомендацией отказаться от поездок за рубеж .