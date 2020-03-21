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На воскресенье синоптики объявили оранжевый уровень опасности

21.03.2020 14:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На воскресенье, 22 марта, синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

«Днем 22 марта на большей части территории республики, Минской области и в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с», — сообщает Белгидромет Минприроды.

По прогнозу синоптиков, 22 марта ночью ожидается −2…9 °С, максимальная температура днем −2…+4 °С. Ветер северо-восточный сильный порывистый, из-за чего погода станет пронзительно холодной. По юго-восточной половине страны в зоне влияния холодного атмосферного фронта пройдет небольшой кратковременный снег. На севере страны под защитой области повышенного атмосферного давления обойдется без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.

В начале следующей недели атмосферное давление еще подрастет и власть над погодой в Беларуси постепенно возьмет холодный антициклон.

 
Теги: Минск
 
 
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Днем 22 марта на большей части территории республики, Минской области и в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.
 
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