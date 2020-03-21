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На воскресенье синоптики объявили оранжевый уровень опасности
21.03.2020 14:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На воскресенье, 22 марта, синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра.
«Днем 22 марта на большей части территории республики, Минской области и в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с», — сообщает Белгидромет Минприроды.
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В начале следующей недели атмосферное давление еще подрастет и власть над погодой в Беларуси постепенно возьмет холодный антициклон.
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Днем 22 марта на большей части территории республики, Минской области и в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.
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