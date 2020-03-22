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С 22 марта в Гродненской области действует запрет на лов рыбы

22.03.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

На дворе – весна, а значит в белорусских водоемах идет нерест рыбы. Это важный период в жизни водных обитателей, который обеспечивает воспроизводство и непрерывное обновление видов. Поэтому и вводятся особые охранные меры.

С 22 марта в Гродненской области действует запрет на лов рыбы

В соответствии с Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 04.03.2020 № 2 «Об установлении запрета на лов рыбы в 2020 году» изменены сроки запрета на лов рыбы и дифференцированы по регионам. В Брестской и Гомельской областях запрет действует с 12 марта по 18 мая, в Минской, Могилевской и Гродненской – с 22 марта по 30 мая, в Витебской области – с 31 марта по 8 июня.

В обозначенный период разрешается рыбачить одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, с одним одинарным, двойным или тройным крючком в светлое время суток с берега (без захода в воду) либо со льда.

Также рыбачить можно и с искусственных сооружений, за исключением железнодорожных и иных мостов, плотин, шлюзов, насосных станций и прочих гидротехнических сооружений, в отношении которых установлены ограничения и запреты на хозяйственную и иную деятельность, и на расстоянии ближе 50 метров в обе стороны от них.

В свою очередь, на время запрета гражданам запрещено пользоваться маломерными судами как для рыболовства, так и для других целей. Однако в рыболовных угодьях охотникам разрешается использовать маломерные суда без двигателей для установки и (или) снятия подсадных уток, профилей, чучел и поднятия добытой дичи.

Применение любых других орудий или способов лова в период запрета квалифицируется как административное правонарушение и влечет штраф в размере от 20 до 50 базовых величин. За каждую незаконно добытую особь рыбы нарушители Правил обязаны возместить причиненный природе вред в тройном размере. Если размер вреда превысит 100 базовых величин, то данных граждан могут привлечь к уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Максим ЛАГУТА,
заместитель начальника Новогрудской МРИ
охраны животного и растительного мира

 
 
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На дворе – весна, а значит в белорусских водоемах идет нерест рыбы. Это важный период в жизни водных обитателей, который
 
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